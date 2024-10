3:0! SC Weiz macht gegen SV Wildon in erster Halbzeit alles klar

Details Freitag, 04. Oktober 2024 21:41

Am Freitagabend in der 10. Runde der Regionalliga Mitte setzte sich der SC Weiz mit 3:0 gegen den SV Wildon durch. Die Weizer dominierten das Spiel von Beginn an und zeigten sowohl in der Offensive als auch in der Defensive eine starke Leistung. Die Tore von Paul Kiedl und Jan Niklas Ostermann sicherten den klaren Sieg. Der Sieg kommt den Weizern mehr als gelegen, immerhin trennte man sich vergangenes Wochenende von Trainer Alois Hödl. Besonders bemerkenswert war die Effizienz des SC Weiz im Abschluss, die bereits in der ersten Halbzeit den Grundstein für den Sieg legte.

Starke erste Halbzeit des SC Weiz

Der SC Weiz startete äußerst schwungvoll und ging bereits in der vierten Minute in Führung. Paul Kiedl nutzte einen gut platzierten Ball in die Mitte und vollendete mühelos ins leere Tor. Der Druck der Weizer setzte sich fort, und es dauerte nicht lange, bis Kiedl erneut zuschlug. In der 17. Minute erhöhte er auf 2:0, indem er abermals nach einem schnellen Angriff perfekt in Szene gesetzt wurde und den Ball nur noch ins Tor lenken musste. Trotz eines umstrittenen Abseitstores war die Dominanz des SC Weiz in der ersten Halbzeit unbestritten.

Der SV Wildon hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und wurde oft in die Defensive gedrängt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang den Weizern auch noch der dritte Streich. Jan Niklas Ostermann nutzte eine Flanke nach einem schnellen Konter und köpfte den Ball souverän zum 3:0 ein.

Zweikampfbetonte zweite Halbzeit

Nach der Pause zeigte sich der SV Wildon kämpferischer und versuchte, das Blatt zu wenden, doch die Weizer Verteidigung stand stabil und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Wildon gelang es zwar, sich mehr Spielanteile zu sichern, doch fehlte es an klaren Torchancen. Besonders der Weizer Torhüter Enrico Temmel parierte die wenigen Abschlüsse der Gäste souverän.

In den letzten Minuten des Spiels drängten die Weizer erneut auf das Tor des SV Wildon und hatten durch einen Lattenschuss und mehrere Großchancen die Gelegenheit, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. Der Wildoner Debütant Boßler im Tor verhinderte jedoch mit einigen starken Paraden eine höhere Niederlage.

Stimmen zum Spiel:

Matthias Pusnik (Sportlicher Leiter Weiz): "Gratulation an das gesamte Team! Wir haben nach den letzten Wochen, vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt, welche Qualitäten wir haben. Betrachtet man das ganze Spiel, gehen wir als souveräner und verdienter Sieger vom Platz! Wir freuen uns natürlich über die drei Punkte, die gerade in der Phase sehr wichtig sind."

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): „Wir bekommen auswärts aus drei schnell vorgetragenen Kontersituationen drei Tore vor der Halbzeit. Wir haben die Spielmuster mit schnellen Kontern und weite Bälle in die Spitzen schon vor dem Spiel gekannt, nur konnten wir es nicht unterbinden.“

Regionalliga Mitte: Weiz : Wildon - 3:0 (3:0)

46 Jan Niklas Ostermann 3:0

17 Paul Kiedl 2:0

4 Paul Kiedl 1:0

Foto: SC Weiz