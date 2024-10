Dritter Heimsieg in Folge: SK Treibach schlägt die LASK Amateure OÖ mit 1:0

Details Freitag, 04. Oktober 2024 22:21

In der zehnten Runde der Regionalliga Mitte waren die LASK Amateure OÖ in Kärnten beim Aufsteiger SK Treibach zu Gast. In einem Duell zweier Teams aus der unteren Tabellenhälfte konnten sich die Heimischen aufgrund einer starken ersten Halbzeit knapp durchsetzen. Vahid Muharemovic sorgte mit seinem Elfmeter-Tor für den 1:0-Heimsieg der Kärntner.

Treibach überlegen

Von Beginn weg waren die Gastgeber gut in der Partie und sie hätten auch fast für einen Blitzstart gesorgt. Martin Lamzari tauchte nach Zuspiel von Lukas Pippan nach wenigen Sekunden frei vor dem Tor der Gäste auf, doch Goalie Fabian Schillinger konnte abwehren. Nach neun Minuten hätten die Gäste fast für ein Gastgeschenk gesorgt, aber erneut war Schillinger aufmerksam und konnte nach einem zu kurzen Rückpass klären. In weiterer Folge waren die Treibacher vor allem nach Standards gefährlich, doch sowohl ein Freistoß als auch ein Eckball von Muharemovic führten nicht zum Führungstreffer. Nach etwas mehr als 20 Spielminuten erwachten auch die Gäste und erzielten ein Abseitstor. Danach kamen die Linzer zwar noch zu einem weiteren Abschluss, doch ab der 30. Minute wurden die Treibacher wieder gefährlich. Wieder war es Schillinger, der einen Muharemovic-Schuss abwehren konnte. In der 33. Spielminute war der LASK-Goalie dann geschlagen, aber die Stange verhinderte einen sehenswerten Freistoß-Treffer von Muharemovic.

Kurz vor der Pause sollte es dann aber so weit sein. Lamzari wurde mit einem weiten Ball auf die Reise geschickt und entwischte der Abwehr. Goalie Schillinger kam zu spät aus seinem Tor und brachte den Stürmer so zu Fall – Elfmeter für die Heimischen. Muharemovic übernahm in der 44. Minute die Verantwortung und verwandelte den Elfer souverän ins rechte Eck. Danach kamen die jungen Athletiker direkt zur Ausgleichschance, aber Michael Novak konnte nach einer Freistoßflanke noch vor der Linie klären. So ging es mit der verdienten Führung für die Gastgeber in die Kabinen.

Treibach bringt die Führung über die Zeit

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann ein verändertes Bild im Turnerwald-Stadion. Die Gäste waren nun besser in der Partie und übten auch mehr Druck auf die Defensive der Heimischen aus. Treibach hingegen kam nur noch selten gefährlich vor das Gäste-Tor und war mehr mit Defensivaufgaben beschäftigt. Diese erledigte die Schweighofer-Elf aber souverän, denn echte Torchancen waren für die jungen Linzer Mangelware. Aufgrund der fehlenden Durchschlagskraft der Gäste spielten die Treibacher die Führung mehr oder weniger souverän über die Zeit und konnten sich so über den dritten Heimerfolg in Serie freuen.

Mit diesem wichtigen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten stehen die Treibacher nun bei elf Punkten und liegen auf dem elften Tabellenplatz. Die LASK Amateure halten weiterhin bei sieben Punkten und fielen damit auf den enttäuschenden 14. Tabellenplatz zurück. Damit sind die jungen Oberösterreicher weiterhin mittendrin im Tabellenkeller.

Stimme zum Spiel:

Stefan Weitensfelder (Sportlicher Leiter SK Treibach): „Wir sind sehr gut in das Spiel gestartet und haben auch gleich in der ersten Minute eine 100%-ige Torchance gehabt, die wir aber leider nicht genutzt haben. Erste Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel abgeliefert und auch einige Torchancen gehabt. Gott sei Dank sind wir dann durch einen Elfmeter in Führung gegangen. Wir haben es dann aber leider verabsäumt, das zweite Tor nachzulegen. Zweite Halbzeit war dann schwerer für uns, weil es uns nicht gelungen ist, den Sack zuzumachen. So ist es bis zum Schluss knapp geblieben und der LASK hat dann auch mehr Druck gemacht und ist zu der ein oder anderen Halbchance gekommen. Schlussendlich war es aber ein verdienter Sieg und die Mannschaft hat eine tolle Leistung geboten."

Regionalliga Mitte: Treibach : LASK Amateure OÖ - 1:0 (1:0)

44 Vahid Muharemovic 1:0