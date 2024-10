Einseitiges OÖ-Derby endet mit 4:0-Sieg des SV Wallern/St. Marienkirchen gegen die Jungen Wikinger

Details Freitag, 04. Oktober 2024 23:40

Ein weiteres OÖ-Derby stand in der zehnten Runde der Regionalliga Mitte auf dem Programm. Dabei empfing der SV Wallern/St. Marienkirchen am Freitagabend die Jungen Wikinger und die Heimischen zeigten in dieser Partie von Beginn weg eine tolle Leistung. Schon in der ersten Halbzeit sorgten die Gastgeber mit drei Toren für klare Verhältnisse. Am Ende stand ein souveräner 4:0-Sieg für die Wallerner zu Buche. Oliver Affenzeller stellte einmal mehr seine Kopfballstärke unter Beweis

Eindrucksvolle erste Halbzeit der Heimischen

Zwar waren beide Mannschaften zuletzt gut in Schwung, aber in dieser Partie zeigte sich von Anfang an, dass es nur einen Sieger geben kann an diesem Abend. Die Wallerner setzten die Gäste sofort unter Druck und die Jungen Wikinger taten sich in diesem Spiel über fast die gesamte Spielzeit sehr schwer. So kam es auch schon nach zwölf Minuten zum ersten Treffer für die Haidacher-Elf. Michael Wild konnte sich im gegnerischen Sechzehner gegen mehrere Gegenspieler behaupten und versenkte schließlich den Ball hoch in der Tormitte zum 1:0. In dieser Tonart ging es auch weiter. Allerdings vereitelte das Aluminium sowohl in der 16. als auch in der 19. Minute den zweiten Treffer der Trattnachtaler. In der 22. Minute verdoppelte Daniel Steinmayr die Führung für die Heimischen. Nach einer tollen Kombination über die linke Seite kam er ans Leder und beförderte es aus spitzem Winkel zum 2:0 ins Gehäuse.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde rückte Oliver Affenzeller in den Mittelpunkt des Geschehens. Zunächst vergab er noch eine große Torchance, doch in der 35. Minute machte er es besser. In Folge eines abgewehrten Weitschusses blieben die Wallerner dran und eroberten den Ball zurück. Anschließend kam von der rechten Seite eine Flanke auf die zweite Stange und dort konnte sich Affenzeller durchsetzen und aus kurzer Distanz zum 3:0 einköpfen. Danach beruhigte sich die Partie ein wenig und bis zur Halbzeitpause passierte nichts mehr. Damit ging es mit dieser deutlichen Führung für die Gastgeber in die Pause. Daniel Steinmayr erzielte bereits sein neuntes Saisontor

Ried verbessert – Wallern souverän

Zu Beginn des zweiten Durchganges kamen die Rieder deutlich ambitionierter aus der Kabine und beinahe wären sie für ihr Aufbäumen auch belohnt worden. Nach einer Ecke beförderte ein Rieder das Leder aber nur an die Latte (56. Minute). Dann war knapp eine Stunde gespielt, aber Wallern konnte eine Doppelchance der Gäste mit vereinten Kräften verteidigen. Danach kam die Haidacher-Elf wieder besser in die Partie und erzielte ein irreguläres Tor und hatte auch noch eine weitere Chance. In der 74. Minute sorgte Affenzeller für die endgültige Entscheidung und ließ die 250 Zuseher in Wallern ein viertes Mal jubeln. Diesmal war er nach einer Ecke von links zur Stelle und köpfte aus kurzer Distanz ein. Mit seinem sechsten Saisontor sorgte er für den 4:0-Endstand in dieser doch recht einseitigen Partie.

Aufgrund dieses Sieges zieht Wallern an den Gästen vorbei und liegt jetzt mit 18 Punkten an fünfter Stelle in der Tabelle. Nach einer eher enttäuschenden Leistung, vor allem wenn man die letzten Partien betrachtet, bleiben die Jungen Wikinger hingegen bei 16 Punkten und rutschen auf den sechsten Platz zurück. Außerdem mussten sie nach bisher vier Derbysiegen auch die erste Niederlage gegen einen Konkurrenten aus OÖ hinnehmen.

Stimme zum Spiel:

Tim Entenfellner (Teammanager Junge Wikinger): „Die erste Halbzeit war von uns einfach viel zu wenig. Vor allem in der Hintermannschaft haben wir extreme Schwierigkeiten gehabt, haben Fehler gemacht und sind dementsprechend auch verdient mit 0:3 zurückgelegen. Wir haben es Wallern viel zu einfach gemacht, dass sie zu Torchancen kommen. Zweite Halbzeit haben wir ausgeglichener gestalten können und haben selbst auch zwei richtig gute Torchancen gehabt, wo wir vielleicht auch noch verkürzen hätten können, aber auf das gesamte Spiel gesehen war die Niederlage schon verdient. Bei uns fehlt noch ein bisschen die Konstanz und heute war das einfach in allen Bereichen zu wenig, wobei man schon sagen muss, dass Wallern auch eine gestandene Regionalligamannschaft ist und mit dem Heimvorteil am Kunstrasen sehr stark ist."

Regionalliga Mitte: Wallern/St. Marienkirchen : Junge Wikinger Ried - 4:0 (3:0)

74 Oliver Affenzeller 4:0

35 Oliver Affenzeller 3:0

22 Daniel Steinmayr 2:0

12 Michael Wild 1:0

Fotos: Dostal