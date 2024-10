ASKÖ Oedt feiert verdienten Heimsieg gegen USV St. Anna/A.

Details Samstag, 05. Oktober 2024 01:13

Im Rahmen der zehnten Runde der Regionalliga Mitte standen sich am Freitagabend der ASKÖ Oedt und der USV St. Anna/A. gegenüber. Obwohl die Oberösterreicher das Spiel über 90 Minuten im Griff hatten, mussten sie bis in die Schlussphase um die drei Punkte zittern. Erst zwei späte Tore sorgten für den klaren 4:1-Heimsieg der Russ-Elf. Bünyamin Karatas war an zwei Toren beteiligt

Oedt dominiert, trifft aber nur einmal

Bereits nach fünf Minuten näherten sich die Heimischen erstmals dem Tor der Steirer an. Ein Freistoß von Bünyamin Karatas aus etwa 30 Metern konnte von Tahir Bilalic abgewehrt werden und auch beim anschließenden Kopfball aus kurzer Distanz war der Tormann zur Stelle. Danach kam auch St. Anna erstmals gefährlich vor das gegnerische Tor, doch Kristijan Sekulic war im kurzen Eck zur Stelle. Anschließend ging es aber wieder nur in die andere Richtung. In der 20. Minute klingelte es dann auch zum ersten Mal. Einen eigentlich harmlosen langen Ball konnte die Defensive der Gäste nicht klären und Jonathan Alukwu kam so frei vor Bilalic an die Kugel. Der junge Nigerianer blieb cool und erzielte das 1:0.

Danach blieben die Heimischen am Drücker. Die Oedter hatten deutlich mehr Ballbesitz und drückten die Gäste immer wieder weit in die eigene Hälfte. Gäste-Tormann Bilalic stand immer wieder im Fokus, konnte seinen Kasten bis zur Halbzeit aber sauber halten. Jonathan Alukwu traf doppelt für den ASKÖ Oedt

Anschlusstreffer macht es spannend

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Gastgeber das klar tonangebende Team. Es dauerte allerdings bis zur 67. Minute, ehe die Heimischen Bilalic zum zweiten Mal bezwingen konnten. In Folge eines Befreiungsschlages landete der Ball bei Karatas und der schickte Alukwu auf die Reise. Zwar kam Bilalic an den Abschluss im Eins-gegen-Eins noch ran, konnte den Einschlag und somit das 2:0 aber nicht verhindern.

Etwas mehr als zehn Minuten später kamen die Gäste jedoch zum überraschenden Anschlusstreffer. Über die linke Seite wurde ein schneller Angriff vorgetragen und schließlich wurde Marcel Treitler per Stangelpass bedient und hatte wenig Mühe den Ball zum 1:2 aus Sicht der Gäste unterzubringen. Dieser Treffer brachte natürlich nochmal Spannung in die Partie, denn plötzlich waren die Oberösterreicher wieder gefordert. Marcel Treitler machte die Partie mit seinem Treffer nochmals spannend

Späte Entscheidung

Es sollte allerdings nicht lange dauern und die Oedter stellten den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Ein zu kurzer Abschlag von Bilalic konnte von Gasper Koritnik abgefangen werden und der spielte auf Karatas. Der flinke Spielmacher dribbelte in den Sechzehner und wurde dort zu Fall gebracht. Karatas übernahm in der 83. Minute die Verantwortung selbst, verlud den Keeper gekonnt und verwandelte flach ins rechte Eck zum 3:1. Der Schlusspunkt sollte ebenfalls den Heimischen gehören. In der 91. Minute eroberten die Oedter den Ball und konterten die Gäste aus. Am Ende war Koritnik frei durch und hatte die Übersicht für Michal Vrana, der nur mehr zum 4:1 einschieben musste. Am Ende stand also doch ein deutlicher Sieg für die Russ-Elf auf der Anzeigetafel.

Damit holt sich Oedt die nächsten drei Punkte und unterstreicht als Aufsteiger einmal mehr seine Ambitionen. Mit 19 Punkten liegen die Oedter jetzt auf dem vierten Platz. St. Anna hingegen muss die fünfte Niederlage aus den letzten sechs Partien hinnehmen und rutscht so allmählich in das hintere Tabellenmittelfeld zurück. Zurzeit liegen die Steirer mit zwölf Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz.

Stimme zum Spiel:

Markus Müller (Sportlicher Leiter ASKÖ Oedt): „Wir waren von der ersten Minute gut in der Partie und hatten auch schon in der fünften Minute die erste Großchance. Danach haben wir noch zwei weitere Riesenchancen vergeben. Zwar ist das 1:0 aus einem Schnitzer der Gäste entstanden, aber wir haben auch danach weitergespielt und Chancen gehabt. Nach dem 2:0 haben wir es dann aber unnötig spannend gemacht, weil wir aufgrund von einer Unaufmerksamkeit den Anschlusstreffer kassiert haben. Die Mannschaft hat aber nie den Kopf hängen lassen und hat immer weiter gemacht, so sind wir dann auch noch zu den zwei weiteren Toren gekommen. Am Ende war es ein hochverdienter Sieg, auch wenn wir es uns unnötig lange schwer gemacht haben. Hätten wir die Chance früher genutzt, wäre es ein ruhigerer Abend geworden."

Regionalliga Mitte: ASKÖ Oedt : St. Anna/A. - 4:1 (1:0)

91 Michal Vrana 4:1

83 Bünyami?n Cesur Karatas 3:1

78 Marcel Treitler 2:1

67 Jonathan Ndubisi Alukwu 2:0

20 Jonathan Ndubisi Alukwu 1:0

Fotos: Dostal und RIPU