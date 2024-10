FC Hertha Wels bezwingt FC Gleisdorf 09 knapp

Details Samstag, 05. Oktober 2024 20:49

In der 10. Runde der Regionalliga Mitte traf der FC Hertha Wels auf den FC Gleisdorf 09 in einem spannenden und ereignisreichen Spiel. Die Herthaner zeigten von Beginn an Entschlossenheit und setzten sich am Ende mit einem knappen 2:1-Sieg durch. Die ersten beiden Tore der Partie fielen früh und legten den Grundstein für den Erfolg der Welser. Trotz einer roten Karte für die Gastgeber, konnte die Führung über die Zeit gebracht werden.

Blitzstart der Welser

Bereits in der 10. Minute gingen die Herthaner in Führung. Luca Tischler, der für seine Offensivqualitäten bekannt ist, verwandelte die erste Chance der Welser und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Dieses frühe Tor setzte den Ton für den weiteren Verlauf der ersten Halbzeit.

Nur fünf Minuten später, in der 15. Spielminute, gelang es Jonas Schwaighofer, die Führung für den FC Hertha Wels weiter auszubauen. Mit einem präzisen Abschluss erzielte er das 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft einen komfortablen Vorsprung.

Spannung bis zum Schluss

In der zweiten Halbzeit versuchten die Gäste aus Gleisdorf, Druck zu machen und zurück ins Spiel zu finden. Doch die Defensive der Welser hielt stand und ließ kaum nennenswerte Chancen zu. Erst in der 85. Minute gelang es den Gleisdorfern, den Anschlusstreffer zu erzielen. Christian Berger traf zum 2:1, was die Spannung in den Schlussminuten nochmals erhöhte.

Die Partie nahm noch einmal an Dramatik zu, als Stefan Holzinger in der 88. Minute mit einer roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Mit einem Spieler weniger musste der FC Hertha Wels die verbleibenden Minuten überstehen und die knappe Führung verteidigen. Trotz der Unterzahl zeigte die Mannschaft von Trainer Reinhard Furthner großen Kampfgeist und verteidigte den Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Stimme zum Spiel:

Marko Kovacevic (Trainer Gleisdorf): "Die ersten 25 Minuten hatten wir keinen Zugriff auf das Spiel. Der Gegner hatte ein gutes Positionsspiel und führte verdient 2:0. Ab der 25. Minute sind wir dann besser ins Spiel gekommen. Der Anschlusstreffer ist leider ein bisschen zu spät gefallen. Die Mannschaft hat Moral bewiesen und wir haben jetzt endlich wieder eine komplette Trainingswoche, um uns für das nächste Spiel vorzubereiten."

Regionalliga Mitte: FC Hertha Wels : Gleisdorf - 2:1 (2:0)

85 Christian Berger 2:1

15 Jonas Schwaighofer 2:0

10 Luca Tischler 1:0