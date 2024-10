Vorwärts Steyr siegt im OÖ-Derby bei Vöcklamarkt nach Abwehrschlacht

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:50

In einem intensiven Oberösterreich-Derby zwischen der UVB Vöcklamarkt und dem SK Vorwärts Steyr sicherten sich die Gäste aus Steyr mit einem knappen 1:0-Sieg die drei Punkte. Das Spiel in der 10. Runde der Regionalliga Mitte im Black Crevice Stadion war geprägt von einer defensiven Herangehensweise der Gäste und wenigen klaren Torchancen. Der entscheidende Treffer fiel erst spät in der zweiten Halbzeit durch einen Elfmeter von Álvaro Suarez Collazo.

Erste Halbzeit ohne Treffer

Das Spiel begann verhalten und war in der Anfangsphase durch vorsichtiges Abtasten beider Teams gekennzeichnet. Die Kleeblätter agierten zwar engagiert, doch die Defensive der Steyrer hielt den Angriffen Stand. Gelegentlich kamen die Gäste zu kleineren Konterchancen, doch auch diese konnten nicht in Zählbares umgewandelt werden.

Die erste Halbzeit verlief torlos, was angesichts der Spielweise beider Mannschaften nicht überraschend war. Beide Teams konnten sich keine klaren Torchancen erarbeiten, und so ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Entscheidung durch Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff setzte sich das zähe Ringen fort, wobei die UVB Vöcklamarkt etwas mehr Initiative zeigte. Die Gastgeber konnten jedoch die sehr defensiv eingestellten Steyrer nicht überwinden. Ein Schuss der Vöcklamarkter verfehlte das Ziel, und auch einige Standards brachten keine Gefahr für das Tor der Gäste.

20 Minuten vor Schluss kippte das Spiel zugunsten der Gäste: Pepe Breckner wurde im Strafraum zu ungestühm attakiert, und Schiedsrichter Smolinski entschied auf Elfmeter für den SK Vorwärts Steyr. Collazo trat an und verwandelte souverän ins rechte Eck, wobei der heimische Torhüter Wolfgang Schober chancenlos blieb. Dieser Treffer sorgte für Jubel bei den mitgereisten Fans der Steyrer und setzte die Heimmannschaft unter Druck.

In den verbleibenden Minuten versuchte die UVB Vöcklamarkt, den Ausgleich zu erzwingen, doch die Defensive der Steyrer hielt stand. Trotz der vier Minuten Nachspielzeit blieb es beim 1:0 für den SK Vorwärts Steyr, die sich somit über einen wichtigen Auswärtssieg freuen durften. Nach dem Spiel brannten bei Steyrs Stjepan Kovacevic trotz des Sieges die Sicherungen durch. Für eine Unsportlichkeit setzte es ohne zu zögern die Rote Karte.

Mit diesem Erfolg klettert der SK Vorwärts Steyr in der Tabelle nach oben und kann auf ein erfolgreiches Derby zurückblicken. Die Vöcklamarkter müssen hingegen die erste Niederlage nach einer Serie von Siegen verkraften und werden in der kommenden Woche gegen die Jungen Wikinger auf Wiedergutmachung hoffen.

Stimme zum Spiel

Omer Tarabic (Sportlicher Leiter, UVB Vöcklamarkt): "Es war eigentlich eine typische X-Partie. Ich habe mir gedacht, die Berliner Mauer steht in Berlin und nicht in Vöcklamarkt. Noch nie habe ich eine Mannschaft gesehen, die so defensiv aufgetreten ist, aber sie haben es halt geschickt gemacht. Sie haben hinten alles zugemacht und in einem 5-4-1 gespielt. Ihre Verteidiger sind bis auf die Standards nicht über die Mittellinie gekommen. Es war von Anfang an aber klar, dass hier die Mannschaft verlieren wird, die den ersten Fehler macht, und das waren in diesem Fall wir. Man muss aber auch so ehrlich sein, dass wir einfach überhaupt keine Lösungen gefunden haben und schlussendlich dann auch verdient verloren haben. Nichtsdestotrotz geht es kommende Woche im Derby gegen die Wikinger weiter und ich als Rieder freue mich darauf natürlich doppelt."

Regionalliga Mitte: Vöcklamarkt : Vorwärts Steyr - 0:1 (0:0)

71 Alvaro Suarez Collazo 0:1