Gerechtes Remis im Spitzenspiel zwischen WAC Amateure und DSV Leoben

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 20:55

Am Sonntagnachmittag war es so weit und in der Regionalliga Mitte stand das Topspiel der zehnten Runde auf dem Programm. Die WAC Amateure empfingen dabei den Tabellenführer aus Leoben. In einer chancenarmen Partie taten sich beide Teams schwer, für Gefahr zu sorgen und so stand nach dem späten Ausgleich der Leobener am Ende ein verdientes 1:1-Unentschieden auf der Anzeigetafel. Sankara Karamoko und Mario Leitgeb waren die Torschützen. Ein Duell auf Augenhöhe lieferten sich Michael Brugger (WAC Amateure) und Marco Untergrabner (DSV Leoben)

Effiziente Wolfsberger gehen in Führung

Am Sportplatz in Sankt Andrä bekamen die 300 Zuseher von Anfang an ein ausgeglichenes Spitzenspiel zusehen. Nach kurzem Abtasten gab es nach circa acht Minuten auch den ersten Abschluss, aber der Versuch von Michael Brugger war kein Problem für Zan Pelko im DSV-Tor. Im Gegenzug verzeichnete auch der DSV seinen ersten Abschluss, aber Marco Untergrabner verfehlte das Tor. Alles in allem taten sich aber beide Mannschaften schwer, zu Torchancen zu kommen.

Nach knapp einer Viertelstunde mussten die Gastgeber den ersten Rückschlag mitnehmen, denn Linksverteidiger Niklas Pertlwieser musste verletzt ausgewechselt werden. Lukas Puff kam für ihn ins Spiel und der sollte wenig später das 1:0 für die Heimischen einleiten. In der 23. Minute spielte Puff einen tollen Pass die linke Seite entlang und schickte Sankara Karamoko in die Tiefe. Der entwischte der DSV-Abwehr und vollendete aus linker Position ins lange Eck – keine Abwehrchance für Pelko. Damit gingen die Wolfsberger mit der ersten echten Torchance der Partie in Führung. Dieser Treffer änderte aber nicht viel in der Charakteristik des Spiels, denn auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kamen beide Teams nicht wirklich zu Torchancen. Allerdings gab es auf Seiten der WACAmateure noch einen verletzungsbedingten Wechsel: Boris Matic musste raus und für ihn kam Nico Six (34. Minute). Die Donawitzer kamen gegen die starke Defensive der Jungwölfe in den ersten 45 Minuten nur selten durch und so führte die Mannschaft von Nemanja Rnic zur Pause aufgrund gnadenloser Effektivität mit 1:0. Bitter für den DSV: Leistungsträger Kevin Friesenbichler musste verletzt raus

Später Ausgleich

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit stand die Defensive der Lavanttaler sicher. Erst in der 58. Minute kam erstmals ein wenig Gefahr für David Skubl im WAC-Tor auf, aber schließlich hatte er nach einer unübersichtlichen Situation in Folge einer Ecke den Ball sicher in seinen Armen. Zuvor mussten auch die Donawitzer erstmals verletzungsbedingt wechseln. Diesmal erwischte es Kevin Friesenbichler. In der Folge hatten zwar die Leobener mehr Ballbesitz, doch die Elf von Carsten Jancker ließ jegliche Durchschlagskraft vermissen. Die Wolfsberger attackierten in der zweiten Halbzeit nicht mehr so früh, verstanden es aber dennoch immer wieder für Entlastung zu sorgen. Bei so einem Entlastungsangriff wäre auch beinahe das 2:0 herausgesprungen, doch Pelko bewahrte seine Mannschaft in der 72. Minute vor einem weiteren Gegentreffer. Mario Leitgeb traf ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein zum Ausgleich

Obwohl es zunächst den Anschein machte, dass auch die Schlussoffensive der Gäste ausbleiben würde, kamen die Gäste noch zum Ausgleich. Ausgerechnet Ex-WAC-Kapitän Mario Leitgeb war nach einem verlängerten Einwurf zur Stelle und verwertete im zweiten Versuch aus kurzer Distanz zum 1:1-Ausgleich (85. Minute). Danach begnügten sich beide Mannschaften mit dem Remis und es passierte nicht mehr viel bis zum Abpfiff.

Mit diesem Auswärtspunkt halten die Leobener zwar die Kärntner auf Distanz, aber der neue Zweitplatzierte aus Wels hat jetzt nur mehr drei Punkte Rückstand. Die WAC Amateure stellten einmal mehr unter Beweis, dass sie diese Saison vor allem in der Defensive äußerst stabil sind. Mit diesem Unentschieden gegen den Tabellenführer sind sie weiter fünf Punkte hinter dem DSV, sind aber auf den dritten Platz zurückgerutscht.

Stimme zum Spiel:

Michael Brugger (Kapitän WAC Amateure): „Wir haben gut angefangen und hatten auch einige Spielanteile. Danach ist Leoben uns höher angelaufen und dadurch hatten sie dann mehr Ballbesitz, aber wir haben so gut wie keine Torchancen zugelassen. Wir haben dann zu einem guten Zeitpunkt das 1:0 gemacht. Bis zur Halbzeit hatten sie dann mehr den Ball, aber wir haben im Block gut verteidigt. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte waren wir wieder gut im Spiel, bevor es sich dann ähnlich wie in der ersten Halbzeit entwickelt hat. Wir haben es dann leider verpasst, durch einen Konter das 2:0 zu machen und dadurch ist es spannend geblieben. Zum Schluss haben wir leider ein billiges Tor nach einem Einwurf bekommen. Im Prinzip hat Leoben über die gesamte Spielzeit das Spiel gemacht, wobei sie eigentlich nie zwingend wurden und weil wir es verpasst haben, das zweite Tor nachzulegen, ist am Ende das Unentschieden zustande gekommen."

Regionalliga Mitte: WAC A. : Leoben - 1:1 (1:0)

85 Mario Leitgeb 1:1

23 Sankara William Karamoko 1:0

Fotos: RIPU