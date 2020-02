Jetzt bestellen - das neue OSTLIGA Journal zum Saisonstart!

Details Montag, 17. Februar 2020 18:13

UND: Soccergolf-Gutschein GRATIS zu jedem Abo! Im Jahre 1959 startete die Fußball-Ostliga in ihr erstes Spieljahr. Zahlreiche Vereine mit großer Geschichte und/oder weniger großer Vergangenheit sah sie kommen … und auch wieder gehen – die Ostliga. Einige Teams wiederum waren stets auf der Durchreise – nach oben, oder aber auch nach unten hin. Seit je her sorgt sie jedoch für Spannung und tolle Spiele und bietet als Ostliga und dritte Leistungsstufe Österreichs das Fundament für junge Spieler, die sich für höhere Aufgaben qualifizieren möchten. Sie ist aber auch Heimat für arrivierte Fußballer, die im Herbst der Karriere noch einmal ihr Wissen und Geschick an die Jugend weiterreichen möchten.

Das Magazin OSTLIGA Journal begleitet die Teams aus Wien, Niederösterreich und dem Burgenland durch die jeweilige Halbserie. Seit der Erstauflage im Frühjahr 2007 erscheint nun bereits die sagenhafte 27. Ausgabe dieses sehr aufwendig gestalteten Hochglanz-Magazins. Auf 100 Din A4-Seiten kommen die 16 Vereine zu Wort und ins Bild, jeder einzelne Spieler, Betreuer und Akteur wird vorgestellt und ein Din A4-Mannschaftsfoto rundet die jeweiligen 4/1 Seiten pro Team ab. Darüber hinaus gibt es immer wieder lesenswerte Geschichten, Statistiken und lustige Erzählungen, aber auch fundierte Reportagen rund um die jeweilige Saison.

Die seinerzeitige Idee, nämlich einen Publikations-Behelf für die Ostliga zu schaffen, schlug voll und ganz ein. Und so erscheint regelmäßig zu Saison-Beginn im Sommer, aber auch zum Frühjahrsauftakt, dieses wertvolle Magazin. Diese zweimalige Erscheinungsweise für eine Liga der dritten Leistungsstufe pro Saison ist wohl einzigartig, positiv und absolut lobenswert.

Das OSTLIGA Journal stellt nicht nur Journalisten einen wertvollen Behelf für ihre Arbeit dar, es begeleitet auch die Fans und Anhänger durch die oftmals nervenaufreibende Saison. Man kann sich vor den jeweiligen Spielen auch und gerade über den Gegner informieren und sollte man einmal nicht auf Ballhöhe das eigene Team betreffend sein – im OSTLIGA Journal findet man die erhofften Antworten auf oftmals gestellte Stammtisch-Fragen.

Dies alles, und noch eine ganze Menge fußballerische Schmankerl mehr, gibt es im neuen OSTLIGA-Journal nachzulesen.

Gratis Soccergolf spielen!

Zu jedem OSTLIGA Journal - Abo (um € 8,-) gibt’s jetzt einen Soccergolf-Gutschein (im Wert von € 18,-) gratis dazu!

Bestellen: Entweder unter www.awg-verlag.at/ostliga oder per mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! unter Angabe von Name, Anschrift und Tel-Nummer.

Das Abo kostet € 8,- pro Jahr für 2 Ausgaben und kann jederzeit problemlos wieder gekündigt werden.