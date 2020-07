Regionalligisten geben Termine für Testspiele bekannt!

Details Samstag, 11. Juli 2020 14:14

Nachdem seit knapp 2 Wochen feststeht, wann die Regionalliga Ost mit der Meisterschaft 2020/2021 startet, nämlich dem 21.8., sind einige Teams sehr umtriebig und starten mit der Vorbereitung auch eine Reihe an Testspielen. Untenstehend findet ihr einige schon feststehende Termine dieser Vorbereitungsspiele!

Testspieltermine Regionalliga Ost:

1. SC Wiener Neustadt:

17. Juli - 19 Uhr: ASV Siegendorf - WNSC

21. Juli - 19 Uhr: WNSC - ASK Bad Fischau-Brunn

24. Juli - 18:30 Uhr: First Vienna FC 1894 - WNSC

28. Juli - 19 Uhr: WNSC - FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach

31. Juli - 19:30 Uhr: WNSC - SC Neudörfl

07. August - 19:30 Uhr: WNSC - SV Mattersburg

11. August - 19 Uhr: WNSC - SC Wacker Wien

15. August - 18:30 Uhr - WNSC - SC Ortmann

FC Marchfeld Donauauen:

24. Juli - 18:30 Uhr - FC Marchfeld - FAV AC

31. Juli - 18:00 Uhr - FC Marchfeld - SK Rapid II

Wiener Sport-Club:

10. Juli - 19 Uhr: Wiener Sport-Club - ASK Bad Fischau-Brunn

ASK/BSC Bruck/Leitha:

15. Juli - 19 Uhr: Ritzing - ASK Bruck

24. Juli - 19 Uhr: Kottingbrunn - ASK Bruck

28. Juli - 18:30 Uhr: ASK Bruck - Donaufeld

31. Juli - 18:30 Uhr: ASK Bruck - Leithaprodersdorf

04. August - 18:30 Uhr: Siegendorf - ASK Bruck

07. August - 18:00 Uhr: ASK Bruck - Bad Fischau

14. August - 18:30 Uhr: ASK Bruck - Retz

Ob Zuseherinnen und Zuseher bei den jeweiligen Testspielen zugelassen sind, wird lt. der Vereine situationsbezogen und auf Grundlage der gültigen Vorgaben unmittelbar davor bekannt gegeben.

Sobald uns weitere Testspieltermine bekannt sind, erfahrt ihr es natürlich bei Ligaportal!

