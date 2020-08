Regionalliga Ost: Gleich zum Auftakt Spielabsage wegen Coronavirus!

Details Dienstag, 18. August 2020 15:55

Man musste es nach Bekanntwerden des Coronavirusfalles bereits befürchten - jetzt ist es Gewissheit: Der Tabellenführer der vergangenen abgebrochenen Saison, FC Marchfeld Donauauen, kann das Auftaktmatch gegen den Wiener Sport-Club nicht bestreiten. Der Grund liegt in der behördlichen Anordnung, die besagt, dass sich die gesamte Mannschaft in Heimquarantäne aufzuhalten hat. Das Spiel wird somit nicht am Freitag, 21.8. stattfinden, sondern, auf einen noch nicht bekannten Termin, verschoben.

Sobald dieser Termin bekanntgegeben wird, erfahrt ihr es bei uns zuerst!

Ligaportal wünscht auf diesem Weg Gute Besserung und alles Gute!

