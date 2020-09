Leobendorf bleibt mit 4. Sieg an Sport-Club dran!

Details Sonntag, 20. September 2020 17:35

"Wir hätten in der ersten Halbzeit schon 3:0 führen können, wenn nicht sogar müssen. Alleine schon deswegen haben wir einen verdienten Heimsieg feiern können", zeigt sich der Co-Trainer des SV Sparkasse Leobendorf, Milan Jankovic, nach dem 3:2-Sieg gegen den FC Marchfeld Donauauen sehr zufrieden. Generell können die Leobendorfer mit dem Saisonstart mehr als zufrieden sein. Nach 4 Siegen in ebenso vielen Spielen, liegt man gemeinsam mit dem punktegleichen Wiener Sport-Club an der Tabellenspitze der Regionalliga Ost. "Die Mannschaft hat wieder sehr viel Qualität bewiesen." Am gestrigen Nachmittag war Marco Miesenböck mit 2 Toren Matchwinner.

Statt 3:0 nur 1:1!

"Mit unseren Chancen hätten wir zu Pause locker schon 3:0 führen müssen", bemängelt Jankovic als einziges die Chancenauswertung. Zwar ging man nach einer toll herausgespielten Aktion über Marco Miesenböck mit 1:0 in Führung (17.) und man konnten die sich bietenden Räume zwar zu Chancen, jedoch nicht zu weiteren Toren nutzen. Außerdem verlor man in den letzten knapp 15 Minuten vor der Pause ein wenig den Faden und konnte nicht mehr dominant auftreten wie die halbe Stunde zuvor. So hielt man die Gäste aus dem Marchfeld am Leben und die hatten dann nach einem Energieanfall von Samuel Oppong und dem 1:1 kurz vor der Pause, doch noch Grund zum jubeln (44.). Das 1:1 schmeichelte ihnen jedoch.

Klasse setzt sich durch!

Nach dem Seitenwechsel legten die Hausherren dann in punkto Tempo und Zielstrebigkeit wieder ein Stück zu und belohnten sich nach einer Stunde auch mit dem 2:1. Miroslav Milosevic stand nach einem scharfen Querpass goldrichtig und schloss entschlossen zur Führung der Leobendorfer ab (60.). Wenig später durften die etwas über 300 Zuschauer dann über ein Traumtor jubeln. Marco Miesenböck nahm sich außerhalb des Strafraums ein Herz und setzte das Leder genau ins Kreuzeck zum 3:1 (68.) - ein absolutes Traumtor. Knapp wurde es dann jedoch trotzdem wieder, denn nach einem langen Freistoß fälschte Deniz Tokgöz den Ball unglücklich ins eigene Tor ab (73.). Doch am Ausgang der Partie änderte das nichts mehr, Leobendorf spielte das Match ruhig herunter und feierte einen verdienten Heimsieg.

Milan Jankovic (Co-Trainer SV Sparkasse Leobendorf) nach dem knappen Erfolg:

"Ein absolut verdienter Heimsieg unserer Mannschaft. Wir hätten lediglich in der ersten Halbzeit ein leichteres Leben gehabt, hätten wir die Chancen schon früher genutzt. Doch im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein. Der Saisonstart ist gelungen, wir gewinnen nun solche engen Matches, letzte Saison haben wir die zumeist verloren."

Die Besten:

SV Sparkasse Leobendorf: Marco Miesenböck (ST), Miroslav Milosevic (MIT)

FC Marchfeld Donauauen: Samuel Oppong (ST)

Marco Wiedermann

