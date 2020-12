SC Neusiedl gibt Trennung von Trainer und Spieler bekannt!

Details Mittwoch, 02. Dezember 2020 14:10

Trotz der aktuellen Corona-bedingten Spielpause in der Regionalliga Ost, hört die Arbeit innerhalb der Vereine selbstverständlich nicht auf. Das reicht von der Planung für einen Wiederbeginn des Spielbetriebs bis hin zu wichtigen Personalentscheidungen der einzelnen Klubs. So auch beim SC Neusiedl am See 1919, die gestern Abend die Trennung von zwei Teammitgliedern bekanntgaben. Diese Entscheidungen haben sowohl persönliche als auch finanzielle Hintergründe

„Müssen finanziell abspecken“!

Bei den Personalien handelt es sich im konkreten um Torwart-Trainer Markus Lechner sowie Mittelfeldspieler Masieh Kukcha, der bisher noch vom SV Donau ausgeliehen ist. Sektionsleiter Markus Seyser begründet die Entscheidung so: „Bei Markus gibt es eigentlich nur private Gründe, die dazu geführt haben, dass er seinen Vertrag auflösen wollte. Er verändert sich privat und wird künftig in einem Familienunternehmen gebraucht. Da bleibt halt einfach nicht mehr die Zeit für den Torwart-Trainerposten.“ Der Entschluss, die Leihe von Kukcha nicht zu verlängern (Leih-Ende: 31.12.2020) habe allerdings nicht nur sportliche, sondern vor allem finanzielle Gründe. „Er gehört ja seinem Stammverein, dem SV Donau, und grundsätzlich haben auch wir viele junge, aufstrebende Talente im Kader und der Jugend. Aktuell müssen wir generell finanziell abspecken. Unser Ziel ist es nämlich den Kader zu verdünnen, qualitativ aber besser zu machen!“, so Seyser. Das sind Worte, die zeigen, dass die aktuelle Pandemie auch beim SC Neusiedl nicht ohne Folgen geblieben ist.

Die Arbeit von heute, der Erfolg von morgen?

Was mögliche Nachfolger, allen voran für Markus Lechner, betrifft, hält sich der Verein aktuell noch etwas bedeckt. Dennoch stellt Seyser aber klar, dass diese Entscheidungen, auch was die Zukunft von Interimstrainer Günter Gabriel angeht, baldigst getroffen werden. „Der Nachfolger für den Torwart-Trainerposten steht noch in den Sternen. Es gibt aber mehrere Leute, die sich dafür beworben haben. Günter Gabriel soll nach aktuellem Stand Interimstrainer bleiben, aber dazu können wir aktuell noch nicht viel sagen!“ Das dürfte sich in naher Zukunft allerdings ändern. Sektionsleiter Seyser gab nämlich bekannt, dass heute Abend eine Konferenz stattfinden soll, in der die nächsten Schritte geklärt werden sollen. Dies dürfte bitter nötig sein. Schließlich befindet sich der Verein mit sechs Punkten aktuell nur auf dem elften Platz in der Liga und damit im Abstiegskampf.

Samuel Marton