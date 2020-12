Nachholspiele der Regionalliga Ost im Februar!

Details Donnerstag, 03. Dezember 2020 18:30

In einem Rundschreiben gaben die drei Landesverbände der Regionalliga Ost das weitere Vorgehen der Regionalliga Ost nach der derzeitigen Corona-Pause bekannt. Explizit geht es dabei um die Austragung der 14 Nachtragsspiele, aber auch um die Auf- und Abstiegsregelungen der Liga in den kommenden Jahren. Durch den Beschluss soll eine Wettbewerbsverzerrung, noch vor Beginn der Frühjahrsmeisterschaft 2021, verhindert werden.

Abgesagte Spiele werden nachgeholt!

Es war eine denkwürdige Herbstsaison der Regionalliga Ost. Viele kurzfristige Spielabsagen sorgten nämlich dafür, dass derzeit so niemand wirklich weiß, was mit der aktuellen Tabelle anzufangen ist. So haben manche Vereine bereits zehn Spiele auf dem Konto, andere wiederum erst sieben oder gar sechs. Damit das nicht zu ungleichen Verhältnissen in der Liga führt, beschloss die Paritätische Kommission nun, dass die Frühjahrssaison erst dann wieder gestartet wird, wenn die verbliebenen 14 Nachtragsspiele aus der Herbstmeisterschaft 2020 bis spätestens 24. Februar 2021 ausgetragen wurden. Sollte dieses Vorhaben für bestimmte Spieltermine scheitern, dann wäre das Nachholen allerdings auch während der Rückrunde, in Form von „englischen Wochen“, realisierbar.

Folgende Termine stehen bereits fest:

Runde 2: Admira Juniors – Wr. Sport-Club, 6.2.2021, 14.00 Uhr

Runde 4: FC Marchfeld Donauauen – FC Mauerwerk, 19.2.2021, 19.00 Uhr

Runde 6: Admira Juniors – SV Leobendorf, 20.2.2021, 14.00 Uhr

Runde 7: SC Neusiedl/See – Admira Juniors, 12.2.2021, 19.00 Uhr

Runde 10: ASK Bruck/L. – SC Team Wr. Linien, 20.2.2021, 15.00 Uhr

Runde 11: SC Neusiedl/See – SG Traiskirchen/T., 19.2.2021, 19.00 Uhr

Folgende Spiele müssen noch terminiert werden:

Runde 1: SV Stripfing – SC Team Wr. Linien

Runde 6: SC Wr. Viktoria – SV Stripfing

Runde 9: SC Leobendorf – Wiener Sport-Club

SV Stripfing – SC Wr. Neustadt

Runde 10: SC Wr. Neustadt – SC Marchfeld Donauauen

Runde 11: FC Mauerwerk – SC Wr. Neustadt

SC Leobendorf – SV Stripfing

ASV Draßburg – Wiener Sport-Club

Keinen Absteiger in der Saison 2020/21!

Weiters wurde bekannt gegeben, dass in der laufenden Saison zwar ein Aufsteiger aus der Regionalliga Ost in die 2. Liga ermittelt wird, allerdings keine Absteiger in die jeweiligen Landesverbände. Sollte dies jedoch dazu führen, dass in der Saison 2021/22 mehr als die vorgesehenen 16 Vereine in der Liga vertreten sind, dann wäre dies auch zulässig und kein Hindernis. Theoretisch bedeutet das also, dass die kommende Saison der Regionalliga Ost auch mit 17 oder 18 Vereinen bestritten werden dürfte. Die Anzahl der Absteiger in der angesprochenen Saison würde dann allerdings so angepasst werden, dass in der darauffolgenden Spielzeit 2022/23 wieder exakt 16 Vereine den Kampf um die Meisterschaft antreten können.

Samuel Marton