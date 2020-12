Wechsel von Fischerauer zu den Young Violets so gut wie fix!

Details Sonntag, 06. Dezember 2020 16:06

Florian Fischerauer vom FCM Profibox Traiskirchen steht kurz vor der Unterschrift bei den Young Violets Austria Wien und damit vor einem Wechsel in die 2.Liga. Die Amateure der Austria Wien liegen in der Tabelle abgeschlagen auf dem 15. und damit vorletzten Platz. Auf der Suche nach Verstärkung sind sie in offenbar Traiskirchen fündig geworden. Der Vertrag liegt auf dem Tisch und wartet nur noch auf seine Unterzeichnung.

Fischerauer Leistungsträger in der Hinrunde!

Von Erfolg gekrönt war die bisherige Saison in der zweiten Liga noch nicht für die Young Violets, die mit mageren sieben Punkten nach 12 Runden mitten im Abstiegskampf stecken. Ganz im Gegenteil zum FCM Traiskirchen, die zu den positivsten Überraschungen der Hinrunde in der Regionalliga Ost zählen. Trainer Bachmayer machte dabei vor allem die Mannschaftsleistung für den Erfolg der Hinrunde verantwortlich. Doch auch die individuelle Qualität einiger Spieler dürfte durchaus mit dem positiven Start zusammenhängen. Auch Florian Fischerauer, der den kompletten Nachwuchs der Admira durchlief, gehörte zu den Leistungsträgern im Verein und traf in neun Spielen bereits dreimal das Innennetz.

Abgang so gut wie fix!

Doch nach aktuellem Stand ist es so gut wie ausgeschlossen, dass Fischerauer auch in der Rückrunde zum Traiskirchner Aufgebot zählen wird und gab sogar unlängst selbst bekannt, dass es sehr gut um einen Wechsel aussehe. Auch Traiskirchen-Trainer Markus Bachmayer glaubt nicht mehr an einen Verbleib: „Soweit ich weiß liegt der Vertrag schon vor und es hängt nur mehr an der Unterschrift. Ich gehe davon aus, dass er uns im Frühjahr leider nicht mehr zur Verfügung steht, wünsche ihm für seine Zukunft aber alles Gute!“

Foto: Josef Parak

Samuel Marton