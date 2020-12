Die größten Talente der Regionalliga Ost – Teil 1

Details Montag, 07. Dezember 2020 18:34

Die Regionalliga Ost ist, was die Jugendarbeit betrifft, eine der wichtigsten Ligen Österreichs. Kein Wunder, schließlich sind in den letzten Jahrzehnten durchgehend Amateurmannschaften der österreichischen Top-Klubs in der Liga vertreten gewesen, in der junge Talente versuchen, mit guten Leistungen den Sprung in den Profi-Kader der Bundesligisten zu schaffen. Doch auch viele andere Traditionsvereine in der Liga sind für ihre Jugendarbeit bekannt. Wie lauten nun die Namen der möglichen Bundesliga-Stars von morgen?

Matej Sabadoš

Der 19-Jährige Slowake zählt im Kader des 1. Wiener Neustädter SC zu einem der vielversprechendsten Talente und durfte dies vor einigen Wochen bereits unter Beweis stellen, als er im ÖFB-Cup-Spiel der Niederösterreicher gegen Rapid Wien in der Startelf stand und prompt eine überzeugende Leistung ablieferte. Dabei konnte er sogar einen Treffer verbuchen, der jedoch seinem Teamkollegen Elias Weidinger zugesprochen wurde. Ursprünglich kommt Sabadoš aus der Nachwuchsfabrik des slowakischen Hauptstadtklubs ŠK Slovan Bratislava. Eine der besten Fußballschulen der Slowakei!

Aleksandar Ćirković

Ein Name, der in dieser Liste nicht fehlen darf, ist Alaksandar Cirkovic. Der 19 Jährige Serbe hat unter dem ehemaligen Trainer Soldo sogar schon den Sprung in die Kampfmannschaft vom FC Flyeralarm Admira geschafft. Dort zeigte er immer wieder gute Leistungen und im ÖFB-Cup-Spiel gegen den WSC Hertha Wels gelangen ihm sogar zwei Treffer. Seine bisher letzten Spiele absolvierte er allerdings wieder für die Amateure. Dort ist er jedoch gesetzt. Wie lange der endgültige Schritt zu den Profis noch dauert, ist aber nur eine Frage der Zeit!

Justin Mwatero

Der gebürtige Österreicher hat in seiner Karriere schon so einige Stationen hinter sich. So spielte er bereits beim SV Donau oder auch beim KSC/FCB Donaustadt. Zwischen 2013 und 2015 wurde er in der AKA St. Pölten ausgebildet, die schon so einige Talente wie Christoph Baumgartner oder Richard Strebinger hervorbrachte. Seit Sommer 2019 schnürrt Mwatero aber seine Schuhe für den SC Wiener Viktoria und zählt dort mittlerweile zum Stammpersonal. In der Liga hat der 21-Jährige bisher kein Spiel verpasst!

Foto: Josef Parak

Samuel Marton