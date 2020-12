Das etwas andere Interview mit David Ungar – Teil 1

Details Mittwoch, 09. Dezember 2020 15:45

David Ungar ist Mittelfeldspieler beim SV Sparkasse Leobendorf und hat bisher kein Liga-Spiel in der Saison verpasst. Dabei gelang ihm sogar ein Treffer. Grund genug, um Gast beim "etwas anderen Interview" zu sein und sich mehr oder weniger schweren Fragen zu stellen! Dabei hat er unter anderem verraten, wer in der Kabine die Musik immer voll aufdreht und für welchen Verein in der Regionalliga Ost eher nicht spielen wollen würde!

Servus David! Du hast bisher jedes Spiel in der Meisterschaft gespielt und sogar einmal treffen können. Wie hat sich das angefühlt?

David Ungar: Zuerst einmal bin ich froh, dass der Trainer mir das Vertrauen schenkt, sodass ich spielen kann. Das Tor war eigentlich mehr glücklich, da ich einfach nur ins leere Tor passen musste, weil der gegnerische Tormann einen Fehler gemacht hat. Es war aber schon ein schönes Gefühl, vor allem auch weil es gegen Bruck war.

Wenn man so erfolgreich ist wie Ihr, dann wird nach den Spielen sicher viel gefeiert. Wer deiner Teamkollegen hat den schlechtesten Musikgeschmack in der Kabine?

David Ungar: Ich glaube der Deniz Tokgöz (lacht)! Er dreht halt jedes Mal auf und ich weiß nicht, ob alle mit seinem Musikgeschmack zufrieden sind, weil er auch immer das „swalala“ (Savage Love) von Jason Derulo anmacht. Ich habe aber tatsächlich noch keinen anderen aufdrehen hören.

Für welchen Verein in der Regionalliga Ost würdest Du nicht spielen?

David Ungar: Ich glaube für die Wiener Viktoria, weil ich die Heimspiele nicht auf Kunstrasen spielen wollen würde. In der AKA St. Pölten habe ich im Winter auch immer auf Kunstrasen trainiert und mich ziemlich häufig verletzt.

David Ungar (Hintergrund/ in blau) gegen die Wiener Viktoria

Was war Dein peinlichster Moment auf dem Fußballplatz?

David Ungar: Ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt nichts. Als ich aber mal in der Jugend ein Tor geschossen habe und wir uns gefeiert haben, ist mein Leiberl zerissen und dann habe ich nicht mehr weiterspielen können. Ich wurde deswegen nämlich ausgewechselt. Allerdings würde ich jetzt nicht sagen, dass es etwas peinliches war.

Du hast bisher schon vier gelbe Karten kassiert. Ein Häferl ist in der österreichischen Fußballsprache ein Spieler, der leicht reizbar ist. Würdest Du Dich als so jemanden bezeichnen?

David Ungar: Ja ich werde halt schnell aggressiv bei den Matches. Meistens auch wegen dummen Sachen. Zwei oder drei Gelbe Karten habe ich wegen taktischen Fouls bekommen und die anderen waren halt einfach normale Fouls. Es war jetzt aber nicht so, dass ich irgendjemanden beschimpft habe oder so.

Wer zieht heute Abend in das Champions-League-Achtelfinale ein? Salzburg oder Atletico?

David Ungar: Ich hoffe natürlich Salzburg (lacht)!

Traust Du es ihnen auch zu?

David Ungar: Ja, ich glaube schon!

Kommen wir nun zum Finale: Du hast 15 Sekunden Zeit, um so viele deiner Teamkollegen wie möglich aufzuzählen. Für jeden Mitspieler gibt es einen Punkt. Dabei muss der volle Name genannt werden.

David Ungar: Lukas Schwaiger, Kevin Aue, Okan Celik, Deniz Tokgöz, Kristian Babic, Sasha Viertl, Miroslav Milosevic, Oliver Pranjic, Marco Miesenböck, Emir Dilic, Marco Hofer, Dino Rusovic, Muharrem Ilhan…

Passt! Sehr gut! Damit wärst du bei 13 Punkten und vorerst Spitzenreiter!

Aktuelles Ranking:

David Ungar (13 Punkte)

Wenn nominierst du für das nächste Interview? Davon kommt mindestens einer dran!

David Ungar:

Andre Necina (ASK-BSC Bruck/Leitha)

Marcel Varsanyi (ASK-BSC Bruck/Leitha)

Oliver Pranjic (SV Sparkasse Leobendorf)

Foto: Josef Parak

Samuel Marton