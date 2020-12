Das etwas andere Interview mit Oliver Pranjic – Teil 4

Details Montag, 14. Dezember 2020 19:06

Oliver Pranjic ist Offensivspieler beim SV Leobendorf und dürfte den meisten ein Begriff sein. Schließlich spielte er acht Partien für den Bundesligisten FC Admira Wacker Mödling. Danach folgten noch Stationen beim SV Horn und SV Stripfing. Seit 2018 schnürrt er seine Schuhe allerdings für den SV Leobendorf und ist dort Teamkollege von David Ungar, der ihn für dieses Interview nominiert hat.

Oliver Pranjic (rechts) neben Eldis Bajrami (links) im Trikot der Admira 2015/16

Servus Oliver! Du wurdest wie auch Andre Necina von David Ungar nominiert. Hättest Du etwas, dass Du David mitteilen möchtest?

Oliver Pranjic: Er soll so bleiben wie er ist! Er ist wirklich extrem talentiert und erinnert mich extrem an mich selbst, als ich noch jünger war. Er hat ein sehr großes Potenzial, ist ein super Typ, bodenständig und das wichtigste ist: er kickt extrem gut!

Als Fußballer brauch man viel Selbstvertrauen. Es gibt aber auch ein paar sehr krasse Beispiele wie Lord Bendtner, der davon überzeugt ist, dass er absolut keine Fehler am Fußballfeld macht. Mit wie viel Selbstvertrauen läufst Du immer über den Platz?

Oliver Pranjic: Ich versuche mir immer das Selbstvertrauen zu holen! Es beginnt alles im Training. Da sollte man immer 100% geben, egal bei welcher Übung. Seien es jetzt Abschlussübungen mit Torabschlüssen. Da versuche ich immer jeden Ball reinzumachen und hole mir dann dadurch das Selbstvertrauen!

Wie bleibst Du mit den Trainern und den Mitspielern in Kontakt?

Oliver Pranjic: Wir machen keine Zoom-Sessions, bleiben mit den Trainern aber immer in Kontakt. Der Trainer fragt uns auch immer wieder wie das Training also die läufe waren, weil es auch immer unterschiedliche Läufe gibt. Wir Spieler zocken oft zusammen PlayStation und bleiben halt so in Kontakt (lacht)!

Andre Necina meinte zu mir, Bruck sei ein besserer Verein als der SV Leobendorf, weil sie mehr Spaß im Training haben als Ihr. Was sagst Du dazu?

Oliver Pranjic: Ich weiß, dass es bei uns auch extrem viel Spaß macht im Training und das wir alle eine Familie sind. Wir sind also nicht nur irgendwelche Teamkollegen, sondern richtig gute Freunde da drinnen! Da gibt es keine Gruppenbildungen, sondern wir halten immer zusammen. Das war auch ein Grund dafür, warum wir so erfolgreich waren und hoffentlich auch weiterhin sind!

Für Fußballspieler spielt die Auswahl der richtigen Fußballschuhe eine wichtige Rolle. Wie schaut das bei Dir Abseits des Platzes aus? Air Force 1 oder doch ein Paar HaifischNikez?

Oliver Pranjic: Ich würde sagen Air Force 1.

Welche Farbe?

Oliver Pranjic: Also ich habe sie in Rot, Blau, Weiß und Schwarz. Die weißen Air Force 1 kannst du natürlich super kombinieren und zu allem anziehen. Rot und Blau sind da etwas schwieriger.

Warum ist Ligaportal die beste Fußball-Plattform Österreichs?

Oliver Pranjic: Weil ich finde, dass es immer sehr interessante News gibt und dass der Ticker auch ganz interessant ist. Also wenn wir jetzt kein Spiel haben, weil wir meistens Samstag spielen, dann verfolgen wir die Spiele natürlich über den Ticker und dann sieht man beispielsweise auch immer ganz genau wann ein Tor fällt. Außerdem gibt es dann auch oft ein Video dazu. Es ist wirklich extrem lässig!

Kommen wir zum Finalspiel: Du hast 15 Sekunden Zeit, um so viele deiner Teamkollegen wie möglich aufzuzählen. Für jeden Mitspieler gibt es einen Punkt. Dabei muss der volle Name genannt werden. 3, 2, 1, GO!

Oliver Pranjic: Deniz Tokgöz, Kristian Babic, Florian Koppensteiner, Lukas Schwaiger, David Ungar, Marco Miesenböck, Marco Hofer, Miroslav Milosevic, Emir Dilic, Muharrem Ilhan, Dino Rusovic, Patrik Batoha, Lukas Weber…

Passt, Perfekt! Tatsächlich sind das 14 Punkte und damit wärst Du auf Platz 1! Einen Punkt vor David Ungar!

Aktuelles Ranking:

1. oliver Pranjic: 14 Punkte

2. David Ungar: 13 Punkte

3. Robin Linhart: 11 Punkte

3. Andre Necina: 11 Punkte

Wenn nominierst Du für das nächste interview?

Oliver Pranjic: Ich nominiere Marco Miesenböck (SV Leobendorf)!

Fotos: Josef Parak; Steindy, Eldis Bajrami, Oliver Pranjic, FC Admira Wacker Mödling 2015-2016 (01), CC BY-SA 3.0

Samuel Marton