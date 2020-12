Alle Termine für Nachtragsspiele stehen fest!

Details Samstag, 19. Dezember 2020 13:21

Die Paritätische Kommission gab bereits im November das Ziel bekannt, alle verbliebenen Nachtragsspiele in der Regionalliga Ost, noch vor Beginn der Frühjahrssaison, auszutragen. Dabei wurden nun alle 14 verbliebenen Nachtragsspiele terminiert. Ursprünglich gab es zudem den Vorschlag, nachzuholende Spiele auch während der Frühjahrssaison auszutragen, sofern die unten genannten Termine nicht eingehalten werden könnten. Dazu wird es aber nicht kommen!

Runde 8: Wiener Viktoria gegen den SV Leobendorf (0:3)

Nachzuholende Spiele noch vor Beginn der Rückrunde!

Bekanntermaßen konnte die Hinrunde der Regionalliga Ost nicht wie geplant vonstatten gehen. So sorgten viele Spielabsagen, noch während des laufenden Spielbetriebs, für ein ungleiches Bild, was die Anzahl der absolvierten Spiele betrifft. So hat die Wiener Viktoria bereits zehn Spiele auf dem Buckel, der SV Stripfing hingegen erst sechs. Damit alle Mannschaften aber mit der gleichen Anzahl an Spielen in die Rückrunde starten, sollen im Februar alle verblieben Partien nachgeholt werden.

Keine „englischen Wochen“!

Dabei war auch von einem möglichen Szenario die Rede, bei welchem ausständige Spiele auch während der Rückrunde, in Form von „englischen Wochen“, abgehalten werden könnten. Dazu wird es allerdings nicht kommen, da die Paritätische Kommission dies nicht genehmigt hat. Sollte eines der ausständigen Runden also nun doch nicht abgehalten werden können, dann wird der Beginn der Frühjahrsaison, für die betroffenen Vereine, so lange nach hinten verlegt, bis auch dieses Spiel ausgetragen wurde.

Die angesetzten Termine für die Nachtragsspiele:

Aus Runde 2: Admira Juniors – Wr. Sport-Club, 06.02.2021, 14:00

Aus Runde 11: SC Leobendorf – SV Stripfing, 09.02.2021, 19:00

Aus Runde 7: SC Neusiedl/See – Admira Juniors, 12.02.2021, 19:00

Aus Runde 1: SV Stripfing – SC Team Wr. Linien, 13.02.2021, 14:00

Aus Runde 9: SC Leobendorf – Wr. Sport-Club, 13.02.2021, 14:00

Aus Runde 11: FC Mauerwerk – SC Wiener Neustadt, 14.02.2021, 14:00

Aus Runde 6: SC Wr. Viktoria – SV Stripfing, 16.02.2021, 18:00

Aus Runde 10: SC Wr. Neustadt – FC Marchfeld Donauauen, 16.02.2021, 19:00

Aus Runde 4: FC Marchfeld Donauauen – FC Mauerwerk, 19.02.2021, 19:00

Aus Runde 11: SC Neusiedl/See – SG Traiskirchen/T., 19.02.2021, 19:00

Aus Runde 6: Admira Juniors – SV Leobendorf, 20.02.2021, 14:00

Aus Runde 9: SV Stripfing – SC Wr. Neustadt, 20.02.2021, 14:00

Aus Runde 10: ASK Bruck/Leitha – SC Team Wr. Linien, 20.02.2021 15:00

Aus Runde 11. ASV Drassburg – Wr. Sport-Club, 20.02.2021, 15:00

Foto: Josef Parak

Samuel Marton