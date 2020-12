Das etwas andere Interview mit Noah Lederer – Teil 6

Details Samstag, 19. Dezember 2020 14:26

Noah Lederer speilt seit Jänner 2019 für den FCM Profibox Traiskirchen in der Regionalliga Ost. Vor seiner Zeit bei den Traiskirchnern durchlief er wie auch Robin Linahrt, der ihn für dieses Interview nominierte, die komplette Nachwuchsschule des FC Admira Wacker Mödling. Nun hat er sich unseren Fragen gestellt und dabei einige interessante Antworten von sich gegeben!

Servus Noah! Du wurdest von Robert Linhart nominiert. Was möchtest Du ihn mitteilen?

Noah Lederer: Ich gratuliere ihm nochmal herzlich zu seinem Geburtstag und bedanke mich für die Nominierung!

Ihr beide seid ja letztes Jahr zum selben Verein (FCM Traiskirchen) gewechselt. War das mit ihm abgesprochen oder eher Zufall?

Noah Lederer: Wir kennen uns schon seitdem wir fünf sind und haben im selben Verein begonnen. Ich bin aber ein halbes Jahr früher nach Traiskirchen gewechselt als er. Ich habe ihn dann aber mal gefragt, wo er jetzt eigentlich hingeht und er meinte nur: „Na, ich weiß nicht. Bei der Admira taugt es mir nicht mehr so!“ Ich haben ihn dann einfach vorgeschlagen, dass er zu uns kommen soll, weil wir eh noch jemanden bräuchten. Dann hat sich das so ergeben und wie man sieht, er ist eine wirklich gute Verstärkung!

Also war das kein Zufall?

Noah Lederer: Nein, kein Zufall! Man könnte mich auch quasi als Manager bezeichnen (lacht)!

Mit diesem Fußballer würde ich meinen Spielstil am ehesten beschrieben:

a) Xavi Hernandez

b) Paul Pogba

c) Raphael Holzhauser

Noah Lederer: Würdest du wirklich an einen Raphael Holzhauser denken, wenn du mich siehst (lacht)?! Ich bin zwar nicht der dynamischste Spieler, aber so langsam wie der Holzhauser bin ich tatsächlich nicht! Auch wenn er kein schlechter Spieler ist. Was Xavi Hernandez betrifft, mit ihm kann man niemanden vergleichen und daher würde ich eine eigene Antwortmöglichkeit nehmen und zwar Sergio Busquets oder Frenkie de Jong!

Noah Lederer (Nummer 5) beim 4:0-Sieg gegen den FC Mauerwerk (Runde 9)

Du meintest ja gerade, dass Du nicht der dynamischste Spieler bist. Gegen welchen Deiner Mitspieler würdest Du in einem direkten Sprintduell trotzdem gewinnen?

Noah Lederer: Das Gute ist ja, dass ich im Kopf um einiges schneller bin als die anderen und dadurch komme ich erst nicht in solche Laufduelle. Ich würde aber sagen gegen Niklas Szerencsi!

Glaubst Du, dass der FCM Traiskirchen dieses Jahr eine Chance hat, Regionalliga-Ost-Meister zu werden?

Noah Lederer: Ich glaube der FCM Traiskirchen wäre froh, wenn sie diese Saison überhaupt noch weiterspielen könnten (lacht)! Wir werden, denke ich, zwar ganz gut in der Tabelle dastehen, aber Meister zu werden wird eher schwierig!

Warum sollte man sich die Ligaportal-App unbedingt auf sein Handy laden?

Noah Lederer: Um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein!

Kommen wir nun zum Finalspiel! Du hast sicher schon davon gehört. Und zwar hast Du 15 Sekunden Zeit, um so viele Mitspieler wie möglich, mit vollem Namen, aufzuzählen. Zum Vergleich, Robin Linhart konnte elf Punkte holen!

Noah Lederer: Der ******* hat sich vorher sicher die Namen aufgeschrieben (lacht)!

Du kannst aber nichts verlieren! Ich würde sagen 3,2,1!

Noah Lederer: Dominik Krischke, Michael Stöckl, Marvin Trost, Leo Maros, Niklas Szerencsi, Mustafa Yavuz, Lukas Dostal, Oliver Mohr, Robin Linhart, Florian Fischerauer, Patrick Haas, Eldis Bajrami, Maximilian Entrup…

Damit kommst Du auf 13 Punkte und den zweiten Platz! Also dafür, dass Du Dich am Anfang so pessimistisch angehört hast, ist das wirklich gut!

Aktuelles Ranking:

1. Oliver Pranjic: 14 Punkte

2. David Ungar: 13 Punkte

2. Noah Lederer: 13 Punkte

4. Robin Linhart: 11 Punkte

4. Andre Necina: 11 Punkte

6. Julian Buchta: 6 Punkte

Wen nominierst Du für das nächste interview?

Noah Lederer: Ich nominiere Julian Turi von den Admira Juniors!

Foto: Josef Parak

Samuel Marton