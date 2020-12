Das etwas andere Interview mit Marcel Varsanyi -Teil 7

Details Sonntag, 20. Dezember 2020 18:36

Marcel Varsanyi wurde, wie auch sein Teamkollege Andre Necina, von David Ungar nominiert. Varsanyi spielt seit Jänner dieses Jahres für den ASK-BSC Bruck/ Leitha in der Regionalliga Ost und zählt dort mittlerweile zum Stammpersonal. Im exklusiven Interview redet er unter anderem über seinen bisher außergewöhnlichsten Moment im Verein!

Servus Marcel! David Ungar hat Dich für dieses Interview nominiert. Was möchtest Du ihm mitteilen?

Marcel Varsanyi: Er ist auf jeden Fall ein top Fußballer und was noch wichtiger ist, er hat einen top Charakter. Zwischen uns hat sich wirklich eine extrem gute Freundschaft entwickelt und ich wünsche ihm wirklich für jeden Lebensbereich das Beste vom Besten!

David hat mir erzählt, dass beim SV Leobendorf Deniz Tokgöz quasi der DJ in der Kabine ist. Wie schaut das bei Euch aus?

Marcel Varsanyi: Bei uns probiert sich immer der Marco Elbl, der ist da aber wirklich miserabel (lacht)! Meistens löse ich ihn dann ab und manchmal auch der Lechi (Michael Lechner). Wir versuchen da immer gute Stimmung reinzubringen!

Welche Musik dreht Marco Elbl denn immer auf?

Marcel Varsanyi: so amerikanischen Rap, aber ganz langsamen. Das ist natürlich ganz schlecht vorm Match, weil bei der Musik schlafen wir immer wieder ein (lacht)!

Ich habe etwas Probleme gehabt, Dich in den sozialen Median zu finden. Du scheinst also nicht zu den aktivsten Social-Media-Nutzern zu zählen. Warum ist das so?

Marcel Varsanyi: Ich habe meinen Instagram-Account vor drei Monaten gelöscht und habe jetzt einen neuen. Vielleicht hast du mich auch deshalb nicht gefunden. Im Endeffekt ist es aber so, dass ich nicht so der Social-Media-Typ bin, sondern eher der Netflix- oder Playstation-Typ. Das hat jetzt aber auch keinen besonderen Hintergrund. Es interessiert mich halt einfach nicht wirklich.

Was spielst du aktuell auf der Playstation?

Marcel Varsanyi: Ich spiele mit Freunden aktuell sehr viel „Warzone“. Es ist ein guter Zeitvertreib, macht auch Spaß und natürlich bleibt man dabei in Kontakt mit den Freunden, was auch ein Vorteil ist!

Marcel Varsanyi

Du spielst jetzt bald seit einem Jahr in Bruck. Was für Dich war der bisher außergewöhnlichste Moment im Verein?

Marcel Varsanyi: Der außergewöhnlichste Moment bis jetzt war glaube ich das Match auswärts gegen Steyr im ÖFB-Cup. Da haben wir leider 1:0 verloren, aber es wäre auf jeden Fall viel mehr drinnen gewesen und außerdem war es für mich ein persönliches Highlight, da es das erste Bewerbsspiel war, wo ich gegen so eine höherklassige Mannschaft spielen hab dürfen!

Vor ein paar Tagen wurden ja die "The Best FIFA Football Awards" verteilt. Dabei war es für viele überraschend, dass Jürgen Klopp und nicht Hansi Flick zum Welttrainer ausgezeichnet wurde. Was sagst Du dazu?

Marcel Varsanyi: Bei solchen Auszeichnungen ist es manchmal halt so, dass es nicht ganz fair ist, obwohl Jürgen Klopp natürlich ein top Trainer ist und ich ihn menschlich auch wirklich extrem gerne mag! Ich finde aber, dass Hansi Flick es mehr verdient hätte! So wie es das auch schon bei anderen Auszeichnungen in der Vergangenheit war, aber das ist einfach Fußball und da zählen halt auch andere Dinge und nicht nur die Leistungen. Leider!

Kommen wir zum Finalspiel: Du hast 15 Sekunden Zeit, um so viele deiner Teamkollegen wie möglich aufzuzählen. Für jeden Mitspieler gibt es einen Punkt. Dabei muss der volle Name genannt werden. Ich würde sagen kann losgehen!

Marcel Varsanyi: Michael Lechner, Rene Herbst, Thomas Bockay, Maximilian Divljak, Marco Elbl, Albert Kautz, Andre Necina, Mario Sara, Dominik Akrab, Nikola Ivic, Matus Paukner, Marko Nikolic…

Gute 12 Punkte! Damit liegst Du im oberen Mittelfeld! Wenn nominierst Du für das nächste Interview?

Marcel Varsanyi: Ich nominiere meinen Teamkollegen Rene Hebst (ASK-BSC Bruck/Leitha)

Aktuelles Ranking:

1. Oliver Pranjic: 14 Punkte

2. David Ungar: 13 Punkte

2. Noah Lederer: 13 Punkte

4. Marcel Varsanyi: 12 Punkte

5. Robin Linhart: 11 Punkte

5. Andre Necina: 11 Punkte

7. Julian Buchta: 6 Punkte

Samuel Marton

Foto: privat