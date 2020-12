SV Leobendorf gibt zwei Abgänge bekannt!

Details Mittwoch, 23. Dezember 2020 11:50

Der SV Leobendorf erlebte eine sehr starke Hinrunde und steht mit 18 Punkten auf einem starken dritten Platz! Damit liegen sie sogar nur einen Punkt hinter dem Wiener Sport-Club, der die Tabelle in der Regionalliga Ost anführt. Hinzukommt, dass der Verein zwei Runden weniger gespielt hat als eben jener Konkurrent aus der Hauptstadt. Vor kurzem gab der SV Leobendorf aber die Abgänge von zwei Mittelfeldspielern bekannt, die den Klub im Winter verlassen werden.

Der SV Leobendorf verlor in dieser Saison bisher nur ein Spiel!

„Lassen die Tür für ihn offen“!

Namentlich handelt es sich bei den beiden Spielern um Muharrem Ilhan, der zum SC Mannswörth wechselt und Emauel Thoma, welcher seine Schuhe in Zukunft für den SC Sparkasse Korneuburg schnüren wird. Sportlicher Leiter Mario Batoha begründete den Abgang von Thoma folgendermaßen: „Emanuel Thoma war bis dato Student und hat jetzt zusätzlich einen Job gefunden, bei dem es ihm nur noch möglich ist, zwei- bis dreimal die Woche zum Training zu kommen. Das ist in der Regionalliga Ost leider zu wenig, für Korneuburg ist das anscheinend aber in Ordnung. Wir wollen ihm da jetzt auch nicht den Weg versperren und lassen die Tür für ihn auch noch offen, falls er in Zukunft doch nochmal zurückkommen möchte!“ Im Falle Muharrem Ilhan hat die Entscheidung mehrheitlich sportliche Gründe: „Muharrem Ilhan hat sich bei uns gut entwickelt. In der letzten Saison hatte leider sehr viele Verletzungen. Zum Ende der vergangenen Herbstsaison war er auch eigentlich wieder fit, nur ist der Konkurrenzkampf in unserem Mittelfeld sehr groß. Die Meinung der Trainer war es daher, dass es sportlich für ihn besser wäre, wenn er sich einen neuen Verein sucht, mit einem Trainer, der auf ihn setzt und baut! Das ist auch nicht böse gemeint, sondern es geht darum, dass es sportlich für ihn die Beste Option ist!“

Keine geplanten Zugänge!

Trotz dieser Abgänge sieht Mario Batoha keinen Grund im Winter auf dem Transfermarkt aktiv zu werden: „Wir haben es prinzipiell nicht vor auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Wir sind wirklich sehr zufrieden mit dem Kader und in der Tabelle ja auch vorne dabei. Wir ziehen alle an einem Strang und die Stimmung in der Mannschaft ist so gut wie schon lange nicht mehr. Daher ist es nicht notwendig!“.

Nachtragsspiele nicht realistisch!

Weniger optimistisch hört sich Batoha jedoch in Hinsicht auf die terminierten Nachtragsspiele an, die für den SV Leobendorf bereits am 09.02.2021 gegen den SV Stripfing beginnen. „Es ist nicht realistisch! Ich habe das dem Verband auch schon gesagt. Das liegt zum einen an den Witterungsbedingungen im Frühjahr und zum anderen kann ich mir schwer vorstellen, dass die Regierung in den nächsten Wochen ein Mannschaftstraining im Amateurbereich überhaupt zulässt!“, so die klaren Worte von Mario Batoha. Wie so oft in den letzten Monaten heißt es also auch hier: Abwarten!

Foto: Josef Parak

Samuel Marton