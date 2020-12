Das etwas andere Interview mit Daniel Sudar – Teil 8

Details Donnerstag, 24. Dezember 2020 17:21

Daniel Sudar spielt seit Sommer 2019 für den SC Team Wiener Linien in der Regionalliga Ost und wurde von Andre Necina (ASK-BSC Bruck/Leitha) für das etwas andere Interview nominiert. Nun hat er sich unseren Fragen gestellt und verraten, wer die besten 10er aller Zeiten sind und was seine besten Momente in diesem schwierigen Jahr waren.

Servus Daniel! Du wurdest vom Bruck-Spieler Andre Necina für dieses Interview nominiert. Was möchtest du ihm mitteilen?

Daniel Sudar: Ich kenne ihn schon länger und ich muss wirklich sagen, dass er fußballerisch eine Maschine ist. Er hat wirklich viel Disziplin, also Hut ab! Er trainiert wirklich viel und ist sehr ehrgeizig!

Wie verbringst Du die kommenden Weihnachtstage?

Daniel Sudar: Zuhause mit meiner Familie! Es ist jetzt nichts Großes geplant. Wahrscheinlich wird viel gegessen (lacht)!

Aktuell gibt es ja keinen Trainingsbetrieb. Macht ihr alle zusammen Zoom-Sessions oder wie schaut das derzeit aus?

Daniel Sudar: Das haben wir am Anfang so gemacht, jetzt aber nicht mehr! Jetzt haben wir einfach einen Plan bekommen, wo wir selber trainieren müssen. Der Trainer vertraut uns da! Wir müssen dem Trainer auch jedes Mal Läufe über WhatsApp schicken. Bis jetzt läuft das ganz gut.

Du trägst ja die Nummer 10 auf deinem Trikot. Wie lauten deiner Meinung nach die drei besten 10er aller Zeiten?

Daniel Sudar: Also Messi ist da auf jeden Fall die Nummer eins! Auf Platz zwei, auch weil ich aus Kroatien komme, ist Luka Modrić. Und wer danach kommt ist etwas schwierig. Wenn ich aber an frühere Zeiten denke, dann würde ich Maradona sagen!

Du bist in deiner bisherigen Karriere schon bei neun verschiedenen Vereinen gewesen. Ist es Dein Ziel der neue Kevin Prince Boateng zu werden? Wenn ich richtig nachgezählt habe, dann war er schon bei verschiedenen 15 Vereinen!

Daniel Sudar: Das nicht (lacht)! Ich schaue immer darauf, was am besten für mich ist. Bei Wiener Linien taugt es mir jetzt wirklich extrem und habe nicht vor jetzt wieder irgendwo hin zu wechseln, außer es kommt etwas für eine höhere Liga. Aber sonst glaube ich nicht, dass ich in derselben Liga zu einem anderen Verein wechseln würde, auch wenn es woanders mehr Geld geben würde!

Das sehr anstrengende Jahr 2020 neigt sich ja endlich dem Ende zu! Was war trotzdem dein schönster Moment in diesem Jahr?

Daniel Sudar: Gute Frage! Eigentlich schon! Ich muss sagen, dass bei Wiener Linien, angefangen mit dem Vorstand, dem sportlichen Leiter, den Trainern, den Spielern, es ist wirklich alles top! Dass ich da hinggewechselt bin, war so ein Top Moment, wobei ich ja schon im Sommer 2019 zum Verein gestoßen bin. Was dieses Jahr betrifft, ist es so, dass der Virus wirklich viel kaputt gemacht hat, sodass ich jetzt nicht mal weiß, was dieses Jahr für mich jetzt so toll war. Dass wir aktuell zumindest Futsal spielen dürfen, wäre dann aber doch noch so ein Highlight.

Daniel Sudar

Das ist tatsächlich erlaubt?

Daniel Sudar: Ja, es ist erlaubt, aber wir müssen uns jedes Mal vor so einem Spiel oder Training testen lassen, also jede Woche!

Es ist Zeit für das Finalspiel. Du hast jetzt 15 Sekunden Zeit, um so viele deiner Teamkollegen wie möglich aufzuzählen! Ich würde sagen, kann losgehen!

Daniel Sudar: David Rajkovic, Matej Milicevic, Andreas Bauer, Ertan Uzun, Aleksandar Milenkovic, Jasmin Delic, Oktay Yendi, Lukas Grgic, Dario Grgic, Filip Drljepan…

Damit liegst du mit 10 Punkten auf dem siebten Platz! Wenn nominierst du für das nächste Interview?

Daniel Sudar: Matej Milicevic (SC Team Wiener Linien)

Aktuelles Ranking:

1. Oliver Pranjic: 14 Punkte

2. David Ungar: 13 Punkte

2. Noah Lederer: 13 Punkte

4. Marcel Varsanyi: 12 Punkte

5. Robin Linhart: 11 Punkte

5. Andre Necina: 11 Punkte

7. Daniel Sudar: 10 Punkte

8. Julian Buchta: 6 Punkte

Foto: © Fussballfotograf.at - Patrick Vranovsky

Slide-Foto: Josef Parak

Samuel Marton