Das etwas andere Interview mit Julian Turi – Teil 11

Details Freitag, 08. Januar 2021 17:32

Julian Turi spielt für die Admira Juniors in der Regionalliga Ost. Vor kurzem wurde er von seinem ehemaligen Teamkollegen Noah Lederer für das „etwas andere Interview“ nominiert und hat sich nun unseren Fragen gestellt! Dabei hat er uns verraten, welche Serien er in seiner Freizeit schaut und was sein bisher größter Fail auf dem Platz war!

Servus Julian! Du wurdest ja von Noah Lederer nominiert! Was möchtest Du ihm mitteilen?

Julian Turi: Ich möchte mich bei ihm für die Nominierung bedanken und dass ich dadurch an diesem Interview teilnehmen darf! Außerdem freue ich mich schon auf das nächste Mal, wenn wir gegeneinander spielen! Zumindest hoffe ich, dass es ein nächstes Mal geben wird und nichts einen Strich durch die Rechnung macht!

Beim letzten Mal, als Ihr gegen Traiskirchen gespielt habt, hat es ja nicht so gut funktioniert (1:3-Niederlage). Neben Noah Lederer spielt ja auch Eurer ehemaliger Teamkollege Robin Linhart dort. Ich habe ihn mal gefragt, wer der größter Jausengegner der bisherigen Saison war und da hat er mir unter anderem die Admira Juniors genannt. Was sagst Du dazu?

Julian Turi: Ich schätze, dass er das gesagt hat, weil er selbst Mal bei uns gespielt hat. Außerdem hat er hier ja noch viele Freunde und ich denke, dass er ein paar von uns auf den Arm nehmen wollte. Wir werden aber versuchen, das beim nächsten Spiel zurückzuzahlen (lacht)!

Was denkst Du, wie das nächste Spiel gegen sie ausgehen wird?

Julian Turi: 2:0 für die Admira Juniors!

Julian Turi

Wie ist das Training heute eigentlich gelaufen?

Julian Turi: Gut! Ich hatte in der Früh zwei Trainings in der Kraftkammer. Wir haben da so ein Programm. Am Nachmittag hatten wir dann ein ganz normales Training draußen am Platz.

Wie ich mitbekommen habe, spielen Deine Teamkollegen aktuell extrem viel Warzone. Bist Du auch einer von davon?

Julian Turi: Ja, ich spiele da sehr häufig mit! Aber nicht nur das, sondern auch andere Spiele wie „FIFA“, „NBA“ oder eben „Call of Duty“. Also eigentlich alles! Das ist sozusagen mein Hobby.

Wer ist bei den Admira Juniors jetzt eigentlich der beste Warzone-Spieler?

Julian Turi: Ich würde sagen ich (lacht)! Aber wir könnten das ja mal testen!

Klingt interessant! Hättest Du einen Vorschlag?

Julian Turi: Es könnten ja alle, die das mal gesagt haben, ein eins gegen eins spielen oder halt im normalen Modus gegeneinander antreten!

Hört sich gut an! Ich werde darauf noch zurückkommen! In den letzten Wochen haben neben der Playstation aber auch viele Zeit damit verbracht, intensiv Filme oder Serien zu schauen. Wie war das bei Dir?

Julian Turi: Ich schaue eigentlich nicht so viele Filme und Serien. Wenn, dann sind es aber welche, die ich schon öfter gesehen habe, wie zum Beispiel „The Big Bang Theorie“. Ich stelle mich nämlich nur sehr schwer auf etwas ein. Es könnten daher beispielsweise auch Filme sein, die ich schon vier- oder fünfmal gesehen habe.

Also schaust Du mehr klassische Serien oder Filme?

Julian Turi: Genau, wobei ich sagen muss, dass ich eigentlich nie so Mainstream-Serien wie „Haus des Geldes“ oder „The Walking Dead“ geschaut habe!

Jeder hat schon einmal so Tage erlebt, an denen einfach nicht viel zusammengelaufen ist. Was war eigentlich der größte Fail, der Dir bisher auf dem Platz passiert ist?

Julian Turi: Als Verteidiger kann dir ja schon mal was passieren (lacht)! Es sollte aber natürlich nicht allzu häufig vorkommen! Was mir jetzt spontan einfällt, dass man beim 16er versucht den Ball rauszuspielen, den dann dem Gegner aus Versehen vor die Füße spielt und der dann ein Tor macht. Das ist für einen Verteidiger natürlich ein bitterer Moment! Mir ist das mal bei einem Testspiel passiert als ich 15 war.

Es ist Zeit für das große Finale! Du hast jetzt 15 Sekunden Zeit, um so viele Deiner Mitspieler wie möglich aufzuzählen. Du musst dabei den vollen Namen nennen und für jeden Deiner Kollegen gibt es einen Punkt! Oliver Pranjic liegt aktuell mit 14 Punkten vorne! Bist Du bereit?

Julian Turi: Ja!

Dann kann es losgehen!

Julian Turi: Julian Buchta, Maximilian Eksler, Marcel Köstenbauer, Elias Scherf, Dominik Sulzer, Sam Schutti, Ronny Rikal, Nicolas Zdichynec, Julian Selmeister, Aleksandar Cirkovic, Daniel Kalajdzic, Luca Kronberger, Jan Heilmann…

Damit bist Du bei extrem guten 13 Punkten und einem starken zweiten Platz zusammen mit David Ungar und Noah Lederer! Wen nominierst Du?

Julian Turi: Für das nächste Interview würde ich Maximilian Eksler (Admira Juniors) nominieren!

Aktuelles Ranking:

1. Oliver Pranjic: 14 Punkte

2. Julian Turi: 13 Punkte

2. David Ungar: 13 Punkte

2. Noah Lederer: 13 Punkte

5. Marcel Varsanyi: 12 Punkte

6. Robin Linhart: 11 Punkte

6. Andre Necina: 11 Punkte

8. Nicolas Zdichynec: 10 Punkte

8. Daniel Sudar: 10 Punkte

10. Marco Miesenböck: 9 Punkte

11. Julian Buchta: 6 Punkte

Samuel Marton

Foto: Instagram (juli_cholio)