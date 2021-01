Transfer-Update – Top-Stürmer für Traiskirchen!

Details Donnerstag, 21. Januar 2021 15:15

Das Wintertransferfenster der Regionalliga Ost ist voll im Gange und sorgte bereits für die ein oder andere Überraschung. Nun hat auch der FCM Profibox Traiskirchen so richtig auf dem Transfermarkt zugeschlagen und konnte einen Top-Stürmer zu sich locken, der bereits Bundesliga-Erfahrung vorweisen kann. Neben den aktuellen Transfertätigkeiten wurde gestern zudem bekannt, dass der ASK-BSC Bruck/Leitha den Vertrag eines absoluten Schlüsselspielers verlängern konnte.

Ehemaliger Rapidler für Offensive!

Nach den Abgängen von Mario Baldovsky, Semir Karalic und Florian Fischerauer, der im Rahmen einer Leihe fortan für die Young Violets in der 2. Liga auflaufen wird, wurde es einige Zeit relativ still um die Niederösterreicher. Mit einem Posting in den sozialen Medien erregte der Verein vorgestern allerdings jede Menge Aufmerksamkeit und gab den Fans damit schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was am Tag darauf kommen sollte. „Seine Visitenkarte: 25 Jahre, 1,89 Meter groß, vom Beruf Angreifer! 44 Bundesliga-Spiele und auch Einsätze in der UEFA Europa League hat er rund um den Globus gesammelt und jetzt ist er beim FCM TRAISKIRCHEN gelandet!“, lautete der Appetizer der Traiskirchner. Heute Vormittag wurden die Vorhänge dann endlich fallen gelassen und der neue Zugang in festlicher Manier präsentiert. So wird der gebürtige Wiener Armin Mujakic zukünftig in der Regionalliga Ost auf Torjagd gehen.

Bruck verlängert mit Tormaschine!

Doch auch der ASK-BSC Bruck/Leitha konnte gestern sehr positive Nachrichten verkünden. Der Vertrag von Top-Torjäger Matus Paukner konnte nämlich um zumindest zwei weitere Jahre (2022/23) verlängert werden, womit er die Regionalliga Ost auch in Zukunft unsicher machen wird. Mit zwölf Toren in neun Liga-Spielen ist Paukner aktuell der Torgefährlichste Spieler der Saison. Zum Vergleich: Der Zweitplatzierte der Torschützenliste, Patrik Haas, steht bei gerade mal sechs Treffern.

Samuel Marton