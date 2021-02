Ablenkung von Corona: SC Neusiedl-Spieler Franz Weber im Wordrap!

Details Dienstag, 23. Februar 2021 15:29

Nach wie vor und über mittlerweile Wochen hinweg, steckt der Amateurfußball in Österreich aufgrund der Lage rund um das Coronavirus fest. Training ist keines erlaubt, geschweige denn, dass man überhaupt an Spiele denken könnte. Wir hoffen jedoch, dass das runde Leder bald wieder rollen darf. Um euch Lesern bis dahin ein wenig die Zeit zu verkürzen, starten wir diese Woche eine Reihe von Interviews mit Spielern der Vereine in Österreichs dritthöchster Liga. Den Anfang macht Franz Weber, 30-jähriger Mittelfeldmotor des SC Neusiedl/See 1919. Er sprach mit mir unter anderem über den aufregenden Pokalfight gegen den WAC vergangenen August.

SC Neusiedl/See 1919: "Ein absoluter Traditionsverein und aktuell der burgenländische Verein, der am höchstklassigsten spielt."

Trainer Jürgen Halper: "So wie ich, aus dem Südburgenland - will Verein voranbringen!"

Regionalliga Ost: "Sehr attraktive Liga! Auf Spiele wie gegen den Wiener Sport-Club oder früher das Derby gegen Parndorf, fiebert man hin."

Verlängerung gegen WAC: "Körperlich sehr grenzwertig. Zum Schluss war ein Klassenunterschied bemerkbar. Trotzdem tolle Erfahrung."

Meisterschaftsabbruch: "Sportlich gesehen sehr schade aber logischer Schritt!"

Unangenehmste Mitspieler: "Markus Szegner und Maximilian Wodicka, weil beide jedes Mal zu spät kommen und ständig nur auf die Füße gehen!"

Stärke: "Mein erster Gedanke ist zumeist mannschaftsdienlich um immer alles aus mir und er Mannschaft zu holen!"

Schwäche: "Warum die leichten Tore, wenn man auch die schweren machen kann?"

Vorbild: "Didi Kühbauer - ein toller Spieler und jener Trainer der mich das erste Mal bei den Admira-Amateuren eingesetzt hat."

Rapid oder Austria: "In solchen Fällen sag ich immer - Admira Wacker!"

Sportarten neben dem Fußball: Laufen, Radfahren und Langlaufen im Winter

Lieblingsserie/film: "How I met your Mother bzw. Shutter Island"

Meistertipps:

Österreich: "Ganz klar RB Salzburg!"

Deutschland: "Schwierig. Leipzig ist stark aber die Bayern werden sich am Ende durchsetzen!"

Italien: "Wie siehts da aktuell aus? Inter führt? Ja ich denke, dass es Inter machen wird!"

England: "Manchester City"

Spanien: "Da macht es Real Madrid."

Ligaportal: "Sehr gute und ausführliche Berichterstattung. Brandaktuelle Infos, tolle Spielberichte und auch die Liveticker sind spitze. Die neue App ist herausragend und ich verfolge auch regelmäßig wie sich Freunde mit ihren Vereinen geschlagen haben."

