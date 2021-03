Auch während der Corona-Pause: Das Ostliga-Journal erscheint zum 29. Mal!

Details Donnerstag, 18. März 2021 18:54

Das Ostliga-Journal, das offizielle Magazin der Regionalliga Ost, hat alle Infos, wie es die 13 Vereine durch die Corona-bedingte Pause schaffen, wie sie sich auf einen möglichen Re-Start vorbereiten, mit welchen Schwierigkeiten und welchen Herausforderungen die Funktionäre seit einem Jahr zu kämpfen haben. Seit der Erstauflage im Frühjahr 2007 erscheint nun bereits die sagenhafte 29. Ausgabe dieses sehr aufwendig gestalteten Hochglanz-Magazins.

Und das gibt es zu lesen:

- Trainerfuchs Erwin Cseh verrät sein Ostliga-Dreamteam!

- Warum WSC-Innenverteidiger Jürgen Csandl nicht in England gelandet ist

- Wolfgang „Bulle“ Prochaskas neue Aufgabe beim FC Mauerwerk

- und, und, und ...



Das Ostliga Journal gibt’s ab Montag um EUR 4,– in der Trafik oder als Jahres-Abo um EUR 8,– inklusive Soccer Golf-Gutschein im Wert von EUR 18,–!

Gratis Soccergolf spielen!

Zu jedem OSTLIGA Journal - Abo (um € 8,-) gibt’s jetzt einen Soccergolf-Gutschein (im Wert von € 18,-) gratis dazu!

Bestellen: Entweder unter www.awg-verlag.at/ostliga oder per mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! unter Angabe von Name, Anschrift und Tel-Nummer.

Das Abo kostet € 8,- pro Jahr für 2 Ausgaben und kann jederzeit problemlos wieder gekündigt werden.