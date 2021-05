Transfernews aus der Regionalliga Ost!

Details Donnerstag, 06. Mai 2021 10:30

Nachdem die Paritätische Kommission Anfang der Woche entschied, dass die aktuelle Meisterschaftssaison der Regionalliga Ost nicht mehr gestartet und annulliert wird, besteht für die 13 Vereine der dritthöchsten Liga Österreichs die lang ersehnte Gewissheit, um die nächsten Wochen und Monate besser planen zu können. In diese Planungen fallen natürlich auch die Kader- und Transferentscheidungen für die kommende Saison. Besonders viele Aktivitäten verzeichnen aktuell der FCM Traiskirchen, SV Stripfing sowie der Wiener Sport-Club. Während die beiden Niederösterreichischen Clubs jedoch etliche Vertragsverlängerungen bekanntgaben, muss sich der Tabellenführer von zwei Stützen verabschieden.

WSC gehen Leistungsträger von Bord!

Zwei ganz wichtige Leistungsträger kehren Wien Hernals den Rücken und versuchen ihr Glück bei anderen Vereinen. Mittelstürmer Thomas Hirschhofer und Andrej Todoroski verlassen den Club mit 01.07.2021 und suchen neue Herausforderungen. Hirschhofer, der 2018 von Austria Klagenfurt nach Wien kam, zieht es zurück in seine steirische Heimat. Welchem Verein er sich anschließt ist, ebenso wie bei Todoroski noch nicht entschieden. Der Mittelfeldstratege wechselte vergangenen August vom FAC in die Regionalliga und möchte ab der neuen Saison höherklassig sein Können unter Beweis stellen. Etwaigen Ersatz könnte die Truppe von Robert Weinstabl auch aus der eigenen starken Jugend hochziehen.

SV Stripfing baut auf Bewährtes!

Beim SV Stripfing hingegen gab man heute einige Vertragsverlängerungen bekannt. Mit Matthias Sadilek, Daniel Rosenbichler, Borisz Grozdic, Zvonimir Ziger, Maximilian Balzer, Kürsat Güclü, Ali Sahintürk, Ali Alaca, Alexander Frank und Hakan Gökcek wurden gleich 10 Kontrakte verlängert. Man baut bei der Mannschaft von Johann Kleer somit auf die bewährten Stammkräfte. Den Verein verlassen werden hingegen Benjamin Sulimani und Michael Popp. Der ehemalige Admira- und Grödig-Goalgetter wechselt nach Korneuburg, während es Popp zu seinem Heimatverein SV Stockerau zieht.

FCM bei Kaderplanung weit fortgeschritten!

Ebenfalls in einem guten Zeitplan befindet sich der FCM Traiskirchen, der nach etlichen Vertragsverlängerungen vergangene Woche (siehe Trotz ungewisser Zukunft: RLO-Clubs rüsten sich bereits für nächste Saison!) auch diese Woche bereits Transfernews zu verkünden hatte. So haben sich auch die beiden Tormänner Dominik Krischke und Michael Stöckl langfristig an den Verein gebunden.

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?