Wiener Neustäder Fußballvereine bilden Nachwuchsspielgemeinschaft!

Details Mittwoch, 19. Mai 2021 11:53

4Football - so wird die neue Nachwuchsspielgemeinschaft heißen, der neben dem Regionalligisten 1. Wiener Neustädter SC auch die Vereine ESV Haidbrunn-Wacker Wiener Neustadt, FV Club 83 Wiener Neustadt und SV Admira, beitreten. Allesamt kommen aus Wiener Neustadt und freuen sich gemeinsam mit der Stadt dieses Projekt starten zu können. Der bisherige 1. WNSC-Trainer Jürgen Burgemeister übernimmt dabei die Funktion des Sportkoordinators (Bericht: Nächster Trainerwechsel - Burgemeister verlässt Wiener Neustadt!).

Historischer Schritt!

Die vier Vereine nehmen damit an einem historischen Schritt teil: in einem noch nie dagewesenen Schulterschluss wird eine Nachwuchsspielgemeinschaft unter em Namen "4Football" gebildet. Für die sportliche Koordination des Gesamtprojekts wird der bisherige Trainer Jürgen Burgemeister fungieren, der seinen Job als Trainer der Regionalliga-Mannschaft abgibt.

Jürgen Burgemeister über seine Beweggründe, bei "4Football" federführend mitzuwirken:

„Die vier Wiener Neustädter Fußballvereine haben allesamt eine sehr gute und engagierte Nachwuchsarbeit. Um diese für den gesamten Fußball-Standort Wiener Neustadt noch effizienter einzusetzen, ist die Gründung der Nachwuchsspielgemeinschaft ein immens wichtiger Schritt. So können wir die stärksten Kräfte bündeln, ein einheitliches Ausbildungssystem etablieren und damit letztlich auch die Erwachsenenmannschaften in der Stadt stärken. Ich freue mich sehr auf die kommenden Monate und die spannende Aufgabe. Ich bedanke mich auch bei Heinz Griesmayer für seine wertvolle Vor-Arbeit für dieses Projekt und die weitere Unterstützung.“

Rainer Spenger (WNSC), Thomas Hollenthoner (Haidbrunn-Wacker), Rudolf Beier (Club 83) und Heinz Kaindl (Admira):

„Wir haben uns im Sinne der Zukunft des Wiener Neustädter Fußballs zusammengefunden und wollen mit ‚4Football‘ ganz neue Wege bestreiten, von denen letztlich alle profitieren. Die Kinder, weil sie noch professioneller trainieren und sich regelmäßig mit den Besten messen können, die einzelnen Vereine, weil sie dadurch Möglichkeiten in der Nachwuchsarbeit bekommen, die es sonst niemals gegeben hätte und die Sportstadt Wiener Neustadt, weil ein neues Aushängeschild entstehen kann, das zwar keinen Akademie-Status hat, aber inhaltlich und strukturell ganz nah dran sein wird. Definiertes Ziel dieses einzigartigen Projekts ist es, jeder jungen Fußballerin/jedem jungen Fußballer eine angemessene Ausbildung zu bieten, jede/r findet ihren/seinen Platz!“

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Sportstadtrat Philipp Gruber freuen sich über die Zusammenarbeit der Vereine:

„4Football ist ein historischer Schritt zur Professionalisierung des Nachwuchsfußballs in Wiener Neustadt. Nach vielen leider erfolglosen Anläufen, die Vereine unter einen Hut zu bringen, ist uns das nun endlich gelungen, wofür wir uns bei den Vereinsverantwortlichen sehr herzlich bedanken. Die Stadt Wiener Neustadt wird das Projekt nun auch in der weiteren Umsetzung begleiten und sich mit voller Kraft für den Erfolg von ‚4Football‘ einsetzen. Wir freuen uns schon sehr, wenn die ersten Mannschaften der Spielgemeinschaft ihre Feuertaufe in der Meisterschaft feiern werden.“

Alle weiteren Details werden ab sofort ausgearbeitet. In der kommenden Saison wird ein erstes Pilotprojekt mit zwei U15- und einer U17-Mannschaft gestartet. Großes Augenmerk wird dabei auf die Auswahl der Trainer gelegt (Schwerpunkt: UEFA-B-Lizenz). Außerdem wird eine Kooperation mit der FH Wiener Neustadt angestrebt.

Quelle: 1. Wiener Neustädter SC

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?