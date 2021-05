WNSC setzt ab nächster Saison auf diesen Trainer!

Details Freitag, 28. Mai 2021 10:41

Letzte Woche gab der 1. Wiener Neustädter SC bekannt, dass der bisherige Cheftrainer, Jürgen Burgemeister, sich dem neuen Wiener Neustädter Projekt "4Football" widmet und nicht länger als Coach des Regionalligisten zur Verfügung steht (siehe Nächster Trainerwechsel - Burgemeister verlässt Wiener Neustadt!). Gestern gaben die Niederösterreicher den Nachfolger bekannt. Ab der Saison 2021/22 übernimmt Mag. Oliver Oberhammer das Zepter des Tabellenletzten der vergangenen Saison.

Oliver Oberhammer, geboren am 20. Oktober 1972, war in seiner aktiven Karriere unter anderem beim Rennweger SV (Aufstieg in die Wiener Stadtliga), beim SV Gols und bei Neulengbach tätig. Seine Trainerkarriere begann 2008 beim Rennweger SV, danach arbeitete er drei Jahre als Akademiecoach im Rapid-Nachwuchs. Über die Amateure des SV Horn und den SC Prottes kam er 2026/2017 in die Akademie des FC Admira Wacker Mödling. Landesligist Retz und Zweitligist FAC waren seine weiteren Stationen. Oberhammer ist studierter Sportwissenschafter, besitzt die UEFA-A-Lizenz und wird am Dienstag, dem 1. Juni, der Mannschaft vorgestellt. Danach leitet er seine erste Trainingseinheit.

Vorstand Rainer Spenger zur Personalentscheidung: „Heinz Griesmayer und ich haben mit vielen interessanten Personen Gespräche geführt. Bei Oliver Oberhammer hat uns das Gesamtpaket überzeugt. Er kennt den Amateurfußball, war einige Jahre im Nachwuchs- und Akademiebereich engagiert und wird maßgeblich dazu beitragen, dass unsere junge Mannschaft den nächsten Schritt macht.“

Sportdirektor Heinz Griesmayer: „Oliver erfüllt unser Anforderungsprofil an den künftigen Trainer zur Gänze: ein stabiler, konsequenter Trainer, der einerseits für die Entwicklung junger Spieler steht, andererseits mit seiner modernen, offensiv ausgerichteten Spielphilosophie die Attraktivität und Effizienz unseres Spiels erhöhen wird. Ich bin mir sicher, dass der 1. Wiener Neustädter SC mit ihm sehr viel Freude haben wird.“

Quelle: 1. Wiener Neustädter SC