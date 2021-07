Die Transfers der RLO-Clubs im Überblick!

Details Freitag, 16. Juli 2021 12:29

Um 0 Uhr in der Nacht auf heute endete die Übertrittszeit, das Transferfenster, in Österreichs Amateurfußball. Die Vereine der Regionalliga Ost haben in dieser Transferzeit keinen Stein auf dem anderen gelassen und einige Transfers getätigt. Alte Spieler sind gegangen, neue gekommen. Unten seht ihr einen Überblick dieser Transfers!

FC Marchfeld Donauauen

Zugänge: Issiaka Ouedraogo (Amstetten), Christoph Kröpfl (Lafnitz), Maximilian Eksler (Admira Juniors), Emanuel Rajdl (Elektra), Michael Augustin (Stripfing), Alec Flögel (Schwechat), Dominik Puster, David Aliloski (beide Draßburg), David Marin (Mannersdorf), Blaz Udovcic (Purgstall)

Abgänge: Samuel Oppong, Andreas Strapajevic, Luca Pichler (alle Leoben), Jakov Josic (Wiener Sport-Club), Ratko Buljic (Stripfing), Dejan Nesovic (Wr. Neustadt), Stefan Jonovic (Ebreichsdorf), Rene Kriwak (Wiener Sport-Club), Antonio Babic (Donaufeld).

Trainer: Thomas Flögel (neu)

Wiener Sport-Club

Zugänge: Rene Kriwak (FC Marchfeld), Benjamin Redzic (Horn), Emil Haladej (Elektra), Jakov Josic (FC Marchfeld).

Abgänge: Thomas Hirschhofer (Leoben), Andrej Todoroski (FAC), Christian Hayden (Langenrohr).

Trainer: Robert Weinstabl

SV Stripfing

Zugänge: Daniel Markl (Amstetten), Patrik Eler (Horn), Robert Janjis (Weiz), Deniss Stradins (Bischofswerdaer/Deutschland), Ratko Buljic (FC Marchfeld), Kristian Kolcak (Petrzalka/Slowakei).

Abgänge: Daniel Toth, Konstantin Breuer (beide Neusiedl/See), Benjamin Sulimani (Korneuburg), Salih Önsöy (?), Halil Erbay (Wr. Viktoria), Michael Augustin (FC Marchfeld), Michael Popp (Stockerau).

Trainer: Hans Kleer

TWL Elektra

Zugänge: Patrick Kostner, Mario Fürthaler, Taner Sen, Jasmin Delic, Karim Sallam Sanel Tahirovic, Ehinabo Omoighe, Lukas Kaiser, Süleyman Oksak, Ognjen Sipka (alle Elektra), Luka Rajic (Kottingbrunn), Nikola Ivic (Bruck), Alberin Kokollari (Zwettl).

Abgänge: Oktay Yendi (Rohrbach/Gölsen), Andreas Bauer (Korneuburg), Haluk Göktas (FavAC).

Trainer: Herbert Gager

Wiener Viktoria

Zugänge: Halil Erbay (Stripfing), Niki Maslowski (Sturm Graz II), Marko Nikolic (Bruck/L.), Marek Rigo (Komarno/Slowakei), Alban Shala (vereinslos/zuletzt Traiskirchen).

Abgänge: Sebastian Leimhofer (Amstetten), Dusan Lazarevic (Leobendorf), Mohamed Bassiouny (Retz), Thomas Maier (Leoben), Justin Mwatero (Ried II), Hussein Bazzi (?), Milos Milutinovic (?).

Trainer: Toni Polster

ASV Draßburg

Zugänge: Kevin Weingrill (Mauerwerk), Meriton Kabashaj (Leoben), Yannick Angerbauer (Anif), Christoph Sturz (Wienerberg), Mustafa Atik, Ayoub Ben Ammar, Philipp Hauser (alle Parndorf), Moaz Abd El Rehim (Simmering), Marcel Spanraft (Sigleß), Daniel Djordjevic (Mannersdorf), Florian Krutzler (Gols), Nico Kraus (Akademie Burgenland).

Abgänge: Florian Uhlig (Krems), Lukas Kornholz, Fabian Kornholz, Holger Knartz (alle Bad Sauerbrunn), Benjamin Knessl (Kottingbrunn), Klaus-Peter Puhr (Pinkafeld), Jakov Gogic, Drago Lovric (beide ?), Dominik Puster, David Aliloski (beide FC Marchfeld), Anel Dosljak (Schwechat), Samuel Adogbeji (Wimpassing), Matthias Müller (Neudörfl), Matej Brocic, Andreas Zehetbauer (beide Schwarzenbach/Oberpetersdorf).

Trainer: Franz Lederer

SC Wiener Neustadt

Zugänge: Manuel Seidl (Amstetten), Toni Harrer (Siegendorf), Dejan Nesovic (FC Marchfeld), Lenz Honc (Bad Sauerbrunn).

Abgänge: Andreas Gradinger (St. Pölten Juniors), Almir Mujkic (WF Brigittenau), Arbnor Prenqi (Traiskirchen), Timo Kratky, Lucca Klee (beide Schwarzenbach/Oberpetersdorf).

Trainer: Oliver Oberhammer (neu)

SC Neusiedl am See 1919

Zugänge: Daniel Toth, Konstantin Breuer (beide Stripfing), Marko Zlatkovic, Mario Töpel (beide Kottingbrunn), Bartolomej Kuru (Mauerwerk), Marek Beseda (Slovan Ivanka/Slowakei), Sebastian Pojer (Bad Gleichenberg), Lukas Gatti (Rapid Akademie).

Abgänge: Franz Weber (Markt Allhau), Daniel Maurer (Bad Vöslau), Markus Szegner (UFC Pama), Patrick Gregora (Saudi-Arabien), Patrick Uhlig (Pressbaum), Marko Tomic (Mannersdorf), Tobias Ulbing (LAC-Inter), Mark Grigoryan (Mannswörth), Niklas Sommerer (Marianum), Clemens Sommerer (Karrierepause).

Spielertrainer: Marian Tomcak (neu)

FC Mauerwerk

Zugänge: Dominik Rotter (Wienerberg), Benjamin Essel (Naxxar Lions/Malta), Eriya Omura (Stockerau), Stevica Zdravkovic (Zwettl), Badr Soliman (Nußdorfer AC).

Abgänge: Bartolomej Kuru (Neusiedl/See), Kevin Weingrill (Draßburg), Barkley Miguel-Panzo (?).

Trainer: Patrick Kasuba.

ASK-BSC Bruck/Leitha

Zugänge: Philip Kurz, Simon Furtlehner (beide Kottingbrunn), Daniel Fischer (St. Louis/USA), Florian Gerstl (Union Mauer), Florian Kaltenböck (FavAC).

Abgänge: Nikola Ivic (Team Wiener Linien/Elektra), Hiroto Yamashita (Stockerau), Mario Sara (Hornstein), Marko Nikolic (Bruck/L.).

Trainer: Mario Santner

FCM Traiskirchen

Zugänge: Michael Drga (Vorwärts Steyr), Julian Krenn (Wienerberg), Melvin Reichardt (Scheiblingkirchen), Arbnor Prenqi (SC Wr. Neustadt), Benjamin Mustafic (Kromeriz/Tschechien).

Abgänge: Mustafa Yavuz (?), Armin Mujakic (Karrierepause).

Trainer: Markus Bachmayer

Admira Juniors

Zugänge: Kevin Sostarits (FAC), Felix Holzhacker, Patrick Obermüller (beide Rapid II), Marcel Ecker (Young Violets), Taha Berk-Aksu, Moritz Gündling (beide Würzburg U19).

Abgänge: Maximilian Eksler (FC Marchfeld), Julian Turi, Nicolas Zdichynec (beide Ried), Daniel Kalajdzic (GAK), Ronny Rikal (Altach), Felix Kekoh (FAC), Marcel Köstenbauer (Austria Klagenfurt), Elias Scherf (Hartberg), Julian Selmeister (offen).

Trainer: Tilo Morbitzer (neu).

SV Leobendorf

Zugänge: Dusan Lazarevic (Wr. Viktoria), Uros Krusic (Sierndorf), Florian Heindl (Rohrbach/Gölsen), Mateo Tadic (Young Violets), Andrija Pavlovic (Leobendorf II).

Abgänge: Emir Dilic (Langenrohr), David Ungar (FAC), Boris Biro (FavAC).

Trainer: Sascha Laschet

First Vienna FC

Zugänge: Andreas Lukse (Nürnberg), Markus Wostry (Wacker Innsbruck), Stephan Schimandl (Horn), Raphael Strasser (Rapid Amateure), Marek Szotkowski (Viktoria Zizkov), Oliver Bacher (Sturm Graz Amateure), Daniel Luxbacher (SKN St. Pölten), Anel Hajric (NK Celje)

Abgänge: Thomas Bartholomay (Siegendorf), Martin Demic (Stockerau), Mensur Kurtisi, Lorenz Grabovac, Martin Stehlik, Erik Kindl (alle Bisamberg), Dobrica Tegeltija (Donaufeld).

Trainer: Alexander Zellhofer

