Vienna gibt spektakulären Last-Minute-Transfer bekannt!

Vor der Transfer-Deadline verpflichtet der First Vienna Football-Club 1894 noch zwei weitere Spieler. Daniel Luxbacher und Anel Hajric verstärken den Regionalliga Ost Kader von Trainer Alexander Zellhofer. Luxbacher unterschreiben einen Zweijahresvertrag, Hajric einen Einjahresvertrag.

Ex-Bundesliga-Kicker im Anflug



Die Vienna wurde noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv. Mit Daniel Luxbacher und Anel Hajric wechseln zwei Spieler mit reichlich Erst- und Zweitliga-Erfahrung nach Döbling. Luxbacher blickt auf 142 Spiele in der österreichischen Bundesliga zurück. Vor seinem Wechsel in die höchste österreichische Liga absolvierte der 29-Jährige 97 Zweitliga-Spiele für den FC Lustenau. Von Lustenau ging es über Altach nach St. Pölten. Für die Niederösterreicher stand der Rechtsfuß in der letzten Saison in 21 Bundesliga-Partien auf dem Platz.





Die zweite Neuverpflichtung ist Anel Hajric. Der 25-Jährige kommt ablösefrei vom slowenischen Erstligisten NK Celje zu den Blau-Gelben. Der 1,95 m große Slowene spielte bereits in der slowenischen ersten und zweiten Liga, sowie in der belgischen zweiten Liga und der bosnischen ersten Liga. Zusammengerechnet kommt der Stürmer auf zwölf Erstliga- und 67 Zweitligaspiele, in denen er 53-mal traf. Der aus Maribor stammende Rechtsfuß stand auch in sechs UEFA Youth League Spielen für seinen Heimatverein NK Maribor am Rasen.



„Mit Daniel Luxbacher und Anel Hajric haben wir noch zwei Spieler mit großer Qualität verpflichtet, die das Niveau unseres Kaders insgesamt weiter erhöhen. Für die Comeback-Saison in Regionalliga sind wir jetzt gut gerüstet. Natürlich wird es noch dauern, bis die Mannschaft eingespielt ist, aber die Jungs sind motiviert und ich bin mir sicher, wir werden eine gute Rolle in der kommenden Saison spielen“, Sportdirektor Markus Katzer

Insgesamt acht Verstärkungen



Insgesamt ist es den Döblingern gelungen, acht Verstärkungen für die Regionalliga Ost zu gewinnen. Neben Luxbacher und Hajric haben Andreas Lukse, Markus Wostry, Stephan Schimandl, Oliver Bacher, Raphael Strasser, Marek Szotkowski für Blau-Gelb unterschrieben.



Die Vienna hat heute das Trainingslager in Schladming beendet. Am Sonntag trifft die Truppe von Cheftrainer Alexander Zellhofer in der ersten Runde des UNIQA-ÖFB-Cup auf der Hohen Warte auf Zweitligist Kapfenberger SV (11:00 Uhr). Die Meisterschaft in der Regionalliga Ost beginnt am 30. Juli. Das erste Spiel ist auswärts in Stripfing (18:30 Uhr). Daheim, auf der Hohen Warte, tritt der älteste Fußballverein Österreichs erstmals am 6. August, um 17:30 Uhr gegen Draßburg, an.

