Eine wirklich „coole“ Partnerschaft – PS Klima und die Vienna stellen Zusammenarbeit vor!

PS Klima unterstützt seit einigen Jahren den heimischen Spitzensport mit finanziellen Mitteln und der notwendigen Ausstattung, die es für Sportanlagen im Profibereich benötigt. Markus Schramm, der Geschäftsführer des Unternehmens, war von den ambitionierten Plänen des Vereins begeistert. Nicht nur die Ziele mit den Kampfmannschaften spielten hier eine zentrale Rolle für ihn. Auch das Konzept, die Nachwuchsarbeit Schritt für Schritt weiter zu professionalisieren, hat den gebürtigen Wiener davon überzeugt, beim ältesten Fußballclub Österreichs, First Vienna FC 1894, als Partner tätig zu werden.

Vorfreude

„Wir als Firma freuen uns sehr darüber, diesen Weg von Anfang an mitgehen und begleiten zu dürfen.“ erzählt Schramm beim Fototermin mit Roland Schmid von IMMOunited, sowie Thomas Loy, Markus Katzer und Vienna-Cheftrainer Alexander Zellhofer auf der Hohen Warte. „Durch die Gespräche mit meinem sportlichen Weggefährten Roland, waren wir einfach überzeugt, dass das Konzept hier stimmig ist und wir hier behilflich sein können, etwas Gutes zu bewegen.“ Die beiden haben sich schon davor bei diversen Engagements im heimischen Spitzensport kennen und schätzen gelernt. Auch der Geschäftsführer des First Vienna FC 1894 ist von einer erfolgreichen Partnerschaft überzeugt.



Thomas Loy (Geschäftsführer, First Vienna FC 1894): „PS Klima und der First Vienna FC 1894, das passt einfach richtig gut zusammen. Ich freue mich sehr auf einen gemeinsamen Erfolgsweg und heiße Markus Schramm und die gesamte PS Klima Familie äußerst herzlich in der Vienna-Family willkommen.“



Nicht nur im sportlichen Bereich möchte sich der neue Partner einbringen. „Die gesamte Vienna Familie möchten wir mit einem guten Angebot in punkto Klimatechnik versorgen und alle von PS Klima überzeugen“, verrät PS Klima Chef Markus Schramm.

Über PS Klima



Das Unternehmen gibt es seit 1998 und wird mittlerweile in zweiter Generation, nach wie vor als Familienbetrieb geführt. Markus Schramm übernahm das Unternehmen vor über 10 Jahren von der Vorgeneration und konnte eine beeindruckende Expansion hinlegen. Projekte in ganz Europa und in Teilen Nordafrikas konnten umgesetzt werden. Österreichische Topunternehmen wie die STRABAG, der Verbund und ähnliche Größen setzen seit Jahren auf die Kompetenz von PS Klima. Nun ist die Liste der Kooperationspartner, auf welche PS Klima stolz ist, mit dem First Vienna FC 1894, um einen klangvollen Namen reicher.



Der gesamte First Vienna FC 1894 begrüßt den neuen, starken Partner PS Klima sehr herzlich in der Naturarena Hohe Warte!

Quelle: First Vienna FC 1894

