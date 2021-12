Wiener Neustadt mit weiterer Kaderumstellung!

Der 1. MAV Wiener Neustädter SC ist weiterhin aufs Einkaufstour, holte nach Fabian Vyhnalek, Dominik Rotter, Andrej Vukovic und Ivica Zunic, zwei weitere Akteure für den Kader. Gedeon Balakiyem Takougnadi und Christian Ehrnhofer verstärken ab der Frühjahrsvorbereitung die Truppe von Neo-Coach Zeljko Risitic. Der Plan fürs Frühjahr eine stärkere Rolle zu spielen und die Abstiegszone zu verlassen, wird damit weiterhin konkretisiert.

„Takou“ ist ein alter Bekannter in Wiener Neustadt. In Bundesligazeiten machte er 2015/2016 insgesamt 26 Spiele für Blau-Weiß und erzielte dabei 3 Treffer. Im Frühjahr wird er die rechte Außenbahn bearbeiten. Mit seinen 29 Jahren hat er schon spannende Stationen hinter sich. Unter anderem lief er für den LASK, Horn und Ried auf. Außerdem kam er auf zwei Einsätze in der U19-Nationalmannschaft.