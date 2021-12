Draßburg zieht Schlussstrich - Ära Lederer im Burgenland vorbei!

Details Mittwoch, 08. Dezember 2021 10:13

Acht Punkte in 13 Spielen waren für Trainer Franz Lederer zu wenig. Der Ex-Mattersburg-Coach musste nach drei Jahren den Trainerstuhl beim ASV Draßburg räumen. Ein Nachfolger ist aber noch nicht gefunden.

Großes Danke an Ex-Trainer

Die Hinrunde in der Regionalliga Ost war für die Draßburger nicht gerade rosig. Nach 13 gespielten Runden liegen die Burgenländer nur vier Punkte vor Schlusslicht Wiener Neustadt auf Platz 13. Zwei magere Siege und zwei Remis konnte die Elf von Trainer Franz Lederer verbuchen. Auch im RL Ost Liga-Cup kam bereits in Runde 1 das Aus, zugegebenermaßen aber nach ansprechenden Leistungen gegen die Vienna.

Trotzdem in Summe zu wenig. Nach drei gemeinsamen Jahren gibt es jetzt die Trennung. „Wir bedanken uns natürlich bei Franz für seine Dienste bei uns im Klub“, zollt Präsident Christian Illedits seinem scheidenden Trainer noch einmal Respekt. Wer in der Rückrunde die Burgenländer betreut, steht aber noch nicht fest.

Sobald es genaue Infos dazu gibt, erfahrt ihr es bei uns!

MW

