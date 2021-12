Doppelwechsel in Neusiedl - SC tauscht gleich beide Cheftrainer aus!

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 19:39

Der SC Neusiedl/See 1919 hat die Konsequenz aus der Analyse der abgelaufenen Herbstsaison gezogen und gleich zwei Trainerwechsel vollzogen. Während Stefan Rapp die Regionalliga Mannschaft übernimmt, wechselt der bisherige Cheftrainer Marian Tomcak gemeinsam mit Videoanalyst Christian Staffler und Tormanntrainer Manuel Ehn in das Betreuerteam der zweiten und dritten Mannschaft. Norbert PAMMER bleibt weiterhin Co-Trainer in der Kampfmannschaft. Außerdem gibt es weitere Veränderungen.

Umstrukturierung im sportlichen Bereich

Das Trainerteam der Ostligaabteilung wird in den nächsten Tagen außerdem mit einem neuen RLO Tormanntrainer komplettiert. Der sportliche Leiter Günter Gabriel tritt einen Schritt zur Seite und beschäftigt sich zukünftig anstatt mit der täglichen Trainingsarbeit ab sofort vermehrt mit der organisatorischen und strategischen Strukturstärkung im sportlichen Bereich. Abschied nehmen heißt es hingegen vom bisherigen 1b Staff. Thomas Achs und 1b-Co bzw. 1c Trainer Manuel Stinauer arbeiten künftig ebenso nicht mehr beim Club wie Sektionsleiter Reinhard Achs. Letzterer wird durch Gernot Tick ersetzt.

Kampfmannschaft neu aufgestellt

Die Vereinsführung rund um den Sportlichen Günter Gabriel zog in den letzten Tagen nach intensiver Analyse der Herbstsaison 2021 den Schluss, den Bereich der beiden Herrenkampfmannschaften im Betreuerteam umzustrukturieren. Die wichtigste Konsequenz daraus ist, dass der Posten des Cheftrainers der Kampfmannschaft neu besetzt wird. Neuer starker Mann an der Seitenlinie wird Stefan Rapp. Der 49 Jährige übernimmt mit Beginn der Frühjahrsvorbereitung die Führung der Regionalliga Mannschaft. Der Wahlneusiedler, der zuletzt beim ASKÖ Oedt engagiert war, trainierte in der Ostliga neben dem SC Ritzing (2013-2017) auch unseren Lokalrivalen SC/ESV Parndorf ( im Frühjahr 2019).

„Wir sind glücklich, dass wir Stefan als neuen Cheftrainer verpflichten konnten“, freut sich NSC-Sportchef Günter Gabriel über den Transfercoup auf der Trainerbank. „Stefan ist ein absoluter Fußballfachmann, der Fußball 24/7 lebt. Dass er noch dazu in Neusiedl am See wohnt, rundet die Sache perfekt ab.“

Quelle: SC Neuseidl/See 1919

MW

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!