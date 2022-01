FC Marchfeld verpflichtet Ex-FAC-Spieler!

Details Donnerstag, 06. Januar 2022 12:33

Der FC Marchfeld Donauauen vermeldet den nächsten Neuzugang. Nachdem Raul Baur, Sohn des Ex-ÖFB-Verteidigers Michael Baur bereits zur Elf von Thomas Flögel gewechselt war, verstärkt nun ein weiterer das Team. Marc Ortner, der zuletzt für Spittal an der Drau kickte, wechselt mit sofortiger Wirkung in die Regionalliga Ost.

Neue Rolle für Ex-FAC-Kicker

Der gebürtige Wiener kickte zuletzt in der Regionalliga Mitte für Spittal an der Drau und kommt im Wintertransferfenster ins Aulandstadion. „Er will wieder zurück nach Wien und dadurch hat sich das ergeben“, schilderte Sportdirektor Ernst Baumeister die Hintergründe des Transfers.

Für die Kärntner bestritt der defensive Mittelfeldspieler, der in Mannsdorf als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen soll, im Herbst 14 Spiele und war stets gesetzt. Davor kickte der 23-Jährige unter anderem für den FAC, Austria Klagenfurt und den ATSV Wolfsberg in der vierthöchsten Spielklasse, der Kärntner Liga. In jungen Jahren war Ortner auch U-Nationalspieler Österreichs. Für die U18 bestritt er ein Spiel, für die U19 vier.

MW

