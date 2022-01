Traiskirchen holt Ex-Austria-Torhüter!

Details Mittwoch, 12. Januar 2022 15:09

Der FCM Profibox Traiskirchen vermeldete heute Vormittag den ersten Neuzugang im diesjährigen Winter-Transferfenster. Torhüter Ivan Kardum (34) wechselt mit sofortiger Wirkung vom FK Suduva aus der 1. Liga in Litauen zum Tabellenachten der Regionalliga Ost. Der ehemalige U19-Nationaltorhüter Kroatiens hat Österreich-Vergangenheit, stand er doch zwischen 2012 und 2014 beim FK Austria Wien unter Vertrag.

"Erfahrung im Profibereich großes Plus"

Der in den vergangenen Jahren in Kroatien, Österreich und Litauen engagierte Kardum kommt ablösefrei vom FK Suduva und soll in Traiskirchen mit seiner Profierfahrung zum Erfolg beitragen. Beinahe 300 Spiele auf Erstliga-Niveau, darunter auch zwei Einsätze für die Wiener Austria stehen auf seiner Visitenkarte.

v.l.n.r. Spielerberater Kristijan Pervan, Präsident Jürgen Höfler, Ivan Kardum und Obmann Werner Trost

Obmann Werner Trost zu Verpflichtung von Ivan:

„Ich bin überzeugt das Ivan mit seiner langen Erfahrung im Profibereich der Mannschaft weiterhelfen wird. Vor allem unsere junge Defensive wird von seiner Erfahrung profitieren, außerdem passt er auch menschlich sehr gut in unsere Mannschaft.“ Quelle: FCM Profibox Traiskirchen Foto: Kristijan Pervan MW

