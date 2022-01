RLO-Vereine absolvieren erste Probegaloppe!

Details Montag, 17. Januar 2022 14:52

Vergangenes Wochenende absolvierten einige Vereine der Regionalliga Ost ihre ersten Testspiele der Frühjahrsvorbereitung. Knapp 6 Wochen vor Beginn der Rückrunde sind der SV Stripfing, Vienna FC & Co. mitten in der Vorbereitung auf ein intensives Frühjahr. Prominente Testspielgegner mit guten und lehrreichen Ergebnissen brachten die ersten Probegaloppe.

Stripfing fordert Rapid II

In einem temporeichen Test, rang der Tabellenführer der Regionalliga Ost der 2. Mannschaft des SK Rapid Wien, seines Zeichens in der HPYBET 2. Liga auf Platz 11 liegend, ein starkes 1:1 ab. Der Lette Deniss Stradins brachte die Gäste aus Niederösterreich nach einer halben Stunde mit einem Schuss ins lange Eck in Front, praktisch im Gegenzug tat es ihm Nicolas Binder gleich und stellte den Endstand her.

TWL Elektra unterliegt Wiener Austria

Die Mannen von Elektra-Trainer Herbert Gager hatten der Profimannschaft der Wiener Austria ebenfalls einiges entgegenzusetzen, verloren gegen die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid allerdings dann doch deutlich mit 3:8. Zur Pause führte der Regionalligist nach zwei schnellen Toren von Taner Sen mit 3:2. Erst danach verlor man den Faden, die Austria spielte groß auf und Austria-Stürmer Noah Ohio drehte mit einem Viererpack die Partie zu einem deutlichen Testspielsieg.

Wiener Neustadt deklassiert "kleine" Austria

Ebenfalls gegen eine Mannschaft aus der 2. Liga maß sich das Schlusslicht der Regionalliga Ost, 1. MAV Wiener Neustädter SC. Gegen die Young Violets Austria Wien fuhr man einen klaren 5:0-Heimsieg ein, zeigte dabei mit einer runderneuerten Mannschaft eine überzeugende Leistung.

Testspiele im Überblick

Rapid II - SV Stripfing : 1:1 (1:1)

TWL Elektra - FK Austria Wien: 3:8 (3:2)

1. MAV Wiener Neustädter SC - Young Violets Austria Wien: 5:0

