Vienna holt FAC-Stürmer!

Details Donnerstag, 20. Januar 2022 11:54

Der First Vienna Football-Club 1894 verpflichtet Stürmer Nils Zatl. Der 29-jährige Angreifer war zuletzt beim FAC unter Vertrag. Zatl unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende. Raphael Strasser wird an Liga-Konkurrent Traiskirchen verliehen. Nach Tomas Simkovic ist Zatl der zweite Neuzugang dieser Wintertransferzeit.

Auslandserfahrung in Kasachstan und Zypern

Der beidbeinige Stürmer wechselt vom FAC auf die Hohe Warte. Bei den Floridsdorfern hielt sich der Offensivmann auch nach Auslaufen seines Vertrages seit Sommer 2021 fit. Vor seinem Wechsel in den 21. Gemeindebezirk spielte der gebürtige Oberösterreicher beim kasachischen Erstligisten FK Taraz.

Zuvor stand er zwei Spielzeiten lang beim zypriotischen Erstligisten Doxa Katokopias unter Vertrag. Für die Zyprioten absolvierte er insgesamt 61 Spiele, in denen er zehn Treffer erzielte. Vor seinem Wechsel nach Zypern sammelte Zatl mit dem SV Horn bereits Erfahrungen in 27 Zweitligaspielen. Dabei erzielte er sechs Tore.

Vienna-Sportchef Markus Katzer, Neuzugang Nils Zatl

„Es freut mich, dass es mit der Unterschrift bei der Vienna geklappt hat. Ich bin froh nun Teil eines solchen Traditionsvereins zu sein. Mit der Vienna möchte ich noch einmal voll angreifen und gemeinsam unsere ambitionierten Ziele verfolgen. Hoffentlich im Frühjahr wieder mit möglichst vielen Fans im Stadion“, sagt Neuverpflichtung Zatl.



Vienna Sportdirektor Markus Katzer zeigt sich zufrieden mit dem zweiten Frühjahrstransfer der Blau-Gelben: „Nach dem Abgang von Anel Hajric wussten wir, dass wir noch etwas im Angriff machen müssen. Mit Nils konnten wir uns noch einmal Verstärken. Seine Qualitäten konnte er bereits seit letzter Woche als Probespieler bei uns zeigen.“

Raphael Strasser an Traiskirchen verliehen

Unterdessen wird Raphael Strasser bis Saisonende an den FCM Traiskirchen verliehen. Die Leihe soll dem 20-Jährigen mehr Spielzeit ermöglichen. Ein Wiedersehen im Frühjahr in der Regionalliga Ost ist also garantiert.

Quelle: Homepage First Vienna FC

MW