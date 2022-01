ASV Draßburg holt Mauerwerk-Duo!

Details Samstag, 22. Januar 2022 09:44

Der ASV Draßburg hat eine turbulente Transferwoche hinter sich. Zum einen sorgte Stammgoalie Lukas Stifter für eine Überraschung, als er dem Verein bekanntgab, dass er zum SC Bad Sauerbrunn in die Burgenlandliga wechselt. Zum anderen weil der Regionalligist schnell Ersatz gefunden hat. Stevica Zdravkovic, bisher bei Ligakonkurrent FC Mauerwerk zwischen den Pfosten, wechselt ins Burgenland. Mit ihm kommt auch gleich sein Teamkollege, Innenverteidiger Marko Stevanovic.

Torwart-Überraschung

Es deutete sich in den vergangenen Wochen schon ein wenig an, trotzdem ist die Überraschung, dass ASV-Stammtorhüter Lukas Stifter in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung steht, groß. Nach fast 5 Jahren trennen sich die Wege des Ostliga-Clubs und seines Tormanns. Laut ASV-Präsident Christian Illedits, war Stifter im Herbst bereits in einigen Phasen mit der Entwicklung nicht so richtig zufrieden, wollte sich nun verändern. Dies bestätigte zuletzt auch der langjährige Torhüter der Burgenländer. Beide Seiten betonen jedoch, im Guten auseinander zu gehen. Die gemeinsamen Erfolge der Vergangenheit sind da nicht vergessen.

Mauerwerk-Goalie kommt

Auf diesen Abgang reagierte Draßburg sofort, holte mit Stevica Zdravkovic, zuletzt Torhüter bei Liga-Konkurrent FC Mauerwerk, hütet ab dem Frühjahr den Kasten von Trainer Dalibor Kovacevic. Der ehemaliga Nachwuchs-Nationaltorhüter Serbiens soll mit seiner Erfahrung, die er unter anderem in Serbiens höchster Liga sammelte, den Verein vor dem Abstieg bewahren. "Ich habe mich von der Planung des Vereins, den guten Trainingsbedingungen und den langfristigen Zielen überzeugt und wollte diese Chance auf jeden Fall nutzen", so der 28-Jährige.

Mit ihm kommt Marko Stevanovic, zuvor Innenverteidiger bei Mauerwerk, ins Burgenland. Durch den neuen Innenverteidiger, ist das akute Problem in der Abwehr vorerst gelöst. Die letzten Neuzugänge sollen das aber noch nicht gewesen sein.

MW