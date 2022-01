Vienna holt nächsten Ex-Bundesliga-Spieler!

Details Donnerstag, 27. Januar 2022 08:34

Der First Vienna Football-Club 1894 gibt die Verpflichtung von Lukas Grozurek bekannt. Grozurek ist die vierte Neuverpflichtung der Vienna für das Frühjahr 2022 und kommt vom georgischen Klub Dinamo Batumi auf die Hohe Warte. Der 30-Jährige erhält einen Vertrag bis 2023.

Georgischer Meister

Mit Lukas Grozurek kann die Vienna, nach Tomas Simkovic, Nils Zatl und Stephan Auer, einen weiteren hochkarätigen Neuzugang für den Aufstiegskampf in der Regionalliga Ost verpflichten. Der 30-jährige Angreifer kommt vom georgischen Meister FC Dinamo Batumi nach Döbling.

Für die Georgier absolvierte Grozurek im vergangenen Jahr 28 Einsätze. Am Ende der Saison krönte sich der gebürtige Wiener mit Dinamo zum Meister der Erovnuli Liga. Der Rechtsfuß mit Erfahrung aus insgesamt 191 Bundesligaspielen wechselt ablösefrei zur Vienna.

Viel internationale Erfahrung

In seiner Jugend spielte Grozurek für den Wiener Sport-Club. Für die Dornbacher debütierte der Offensivspieler auch 2008 in der Kampfmannschaft. Danach kam 2010 der Wechsel zum SK Rapid, für den er in weiterer Folge insgesamt 64 Bundesliga- und elf Europa-League-Einsätze bestritt.

Nach seiner Zeit in Hütteldorf folgten die Stationen Admira Wacker, Sturm Graz, Karlsruher SC, SKN St. Pölten und das Abenteuer in Georgien bei Dinamo Batumi. Für Karlsruhe lief Grozurek in 18 Spielen der 2. Deutschen Bundesliga auf.

Vienna-Sportdirektor Markus Katzer (links), Mittelfeldspieler Lukas Grozurek (rechts)



„Mit Lukas Grozurek konnten wir noch einmal richtig Qualität verpflichten! Lukas ist ein Spieler der offensiv auf allen Positionen einsetzbar ist. Dadurch werden wir noch variabler in unserem Angriffsspiel“, betont Markus Katzer, Sportdirektor des First Vienna FC 1894.



„Ich bin sehr froh, dass es mit dem Wechsel geklappt hat. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr gut. Bei der Vienna möchte ich mich noch einmal beweisen und alles geben, dass wir nächste Saison eine Liga höher spielen“, sagt Lukas Grozurek.

Quelle: Homepage First Vienna FC 1894

Foto: First Vienna FC 1894

MW