Vienna eröffnet neuen Fanshop!

Details Freitag, 28. Januar 2022 13:48

Bekleidung.store ist Teampartner des First Vienna FC 1894, Vertriebspartner des blau-gelben Ausrüsters uhlsport und obendrein seit kurzer Zeit ganz offiziell auf der Hohen Warte eingezogen.

Neuer Fanshop

Öfters hört man in den letzten Wochen und Monaten, dass sich bei der Vienna im Moment einiges tut. Kaum eine Veränderung bei dem Traditionsverein lässt sich allerdings so schwer übersehen, wie der nigelnagelneue Fanshop am Stadionvorplatz der Naturarena Hohe Warte. Der moderne Shop soll blau-gelbe Fanherzen höherschlagen lassen und ist die partnerschaftliche Begegnungszone des First Vienna Football-Club 1894 und des Unternehmens Bekleidung.store.





Vienna-Fanshop Mitarbeiter Roland Kolisko (links), Geschäftsführerin Bekleidung.store Birgit Leonhartsberger, Vienna-Geschäftsführer Thomas Loy (rechts)

Birgit Leonhartsberger (Bekleidung.store, Geschäftsführerin): "Jetzt, wo wir uns auf der Hohen Warte eingerichtet haben, gibt es kein Halten mehr. Wir stehen der gesamten blau-gelben Vienna-Family das ganze Jahr über zur Verfügung und freuen uns über zahlreiche Besuche in der Klabundgasse 11!"



Thomas Loy (First Vienna FC 1894, Geschäftsführer): "Ich freue mich auf eine gute Nachbarschaft! Der neue Fanshop steht seit wenigen Wochen und spielt wirklich alle Stückerl. Mir persönlich gefällt der neue Shop wirklich ausgezeichnet. Ich bin mir sicher, dass sich unser Partner in seinem neuen zu Hause wohlfühlt und freue mich auf die partnerschaftliche Zukunft!"

Quelle & Foto: Homepage First Vienna FC 1894





MW