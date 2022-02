Testspiel-Ergebnisse der RLO-Vereine im Überblick!

Details Montag, 31. Januar 2022 13:14

Die Clubs der Regionalliga Ost befinden sich in diesen Tagen mitten in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2022. Tabellenführer Stripfing & Co. ließen diese Woche weitere Testspiele folgen, konnten so entsprechende Rückschlüsse auf die bisherige Trainingsarbeit ziehen. Untenstehend findet ihr die Ergebnisse der Vereine an diesem Wochenende!

Testspiel-Übersicht

FAC Wien - SV Stripfing 1:1 (1:1)

First Vienna FC 1894 - WSC Hertha 0:1 (0:1)

Wiener Sport-Club - FC Deutschkreutz 0:1 (0:0)

FC Stadlau - Wiener Viktoria 2:2 (1:2)

FC Marchfeld Donauauen - FC Bisamberg 5:4 (3:1)

SV Sparkasse Leobendorf - SV Schwechat 4:0 (3:0)

FCM Profibox Traiskirchen - ASV Siegendorf 2:1 (0:1)

SV Donau - ASK-BSC Bruck/Leitha 1:3 (1:1)

SKN St. Pölten Juniors - Admira Juniors 1:1 (1:0)

ASV Draßburg - ASV Vösendorf 3:0 (0:0)

1. MAV Wiener Neustädter SC - SV Horn 2:0 (2:0)

