Wacker Innsbruck holt jungen Traiskirchner!

07. Februar 2022

Der FCM Profibox Traiskirchen hat in der Schlussphase der Wintertransferzeit noch einen Wechsel zu verkünden. Und was für einen. Mittelfeldspieler Noah Lederer wechselt zu Wacker Innsbruck in die 2. Liga. Der 20-Jährige, der schon zuletzt auf Probe in Tirol mittrainierte, unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Zum Regionalliga-Club aus Niederösterreich stößt hingegen der 18-jährige Stürmer Semir Selimovic.

Als Testspieler überzeugt

Aktuell fehlt Lederer noch aufgrund einer Knöchelverletzung. Der Außenbandeinriss sollte jedoch bald verheilt sein und dann stehe er der Mannschaft wieder zur Verfügung, hieß es von Seiten von Wacker Innsbruck. In den zwei Wochen als Testspieler hätte er ausnahmslos überzeugt, weshalb man sich auch zur Verpflichtung entschied. "Wir sind froh mit Noah Lederer unseren ersten Winterneuzugang zu präsentieren. Er hat uns mit seinen Leistungen in den vergangenen beiden Wochen als Testspieler überzeugt und wir hoffen, dass er uns nach seiner Verletzung rasch wieder zur Verfügung steht", sagt Wacker-Sportchef Selle Coskun.

Lederer spielte in der Regionalliga Ost einen enorm starken Herbst, hatte mit 6 Treffern in 12 Spielen wesentlichen Anteil am Mannschaftserfolg. Auch in der Vergangenheit, weckte er bereits das Interesse von höherklassigen Vereinen. Dass der Wechsel nach Innsbruck klappte, freut den Sohn des ÖFB-Nachwuchsteamtrainers Oliver Lederer extrem: "„Ich bin überglücklich meinen ersten Profivertrag bei einem solchen Traditionsverein wie Wacker Innsbruck zu unterschreiben. Die Mannschaft hat mich von Beginn an super aufgenommen und ich kann es kaum erwarten nach der Verletzung wieder auf dem Platz zu stehen. Ich werde alles dafür geben so viele Einsätze wie möglich zu sammeln.“

Junger Stürmer

Um in der Offensive noch variabler zu werden, verpflichtete der FCM den 18-jährigen Semir Selimovic. Der Stürmer wechselt vom NK Bravo aus der slowenischen 2. Liga nach Niederösterreich.

