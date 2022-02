Testspiel-Ergebnisse der RLO-Vereine im Überblick!

Details Montag, 07. Februar 2022 21:51

Die Clubs der Regionalliga Ost befinden sich in diesen Tagen mitten in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2022. Tabellenführer Stripfing & Co. ließen diese Woche weitere Testspiele folgen, konnten so entsprechende Rückschlüsse auf die bisherige Trainingsarbeit ziehen. Untenstehend findet ihr die Ergebnisse der Vereine an diesem Wochenende!

Testspiel-Ergebnisse

SV Stripfing - FC Bisamberg 8:0 (3:0)

First Vienna FC - SKU Ertl Glas Amstetten 3:1 (1:1)

Wiener Sport-Club - Kremser SC 3:2 (0:1)

FC Flyeralarm Admira - SC Wiener Viktoria 6:0 (2:0)

SC Wiener Viktoria - SV Langenrohr 6:0 (4:0)

ASV Siegendorf - FC Marchfeld Donauauen 2:5 (0:3)

FCM Profibox Traiskirchen - SV Gloggnitz 4:1 (1:1)

SC Neusiedl 1919 - Horitschon 7:2 (4:0)

SR WGFM Donaufeld - ASK-BSC Bruck/Leitha 2:2 (0:2)

FC Mauerwerk - Obergänserndorf 4:0 (3:0)

Admira Juniors - OÖ Juniors 0:2 (0:2)

1. MAV Wiener Neustädter SC - SC Bad Sauerbrunn 3:1 (2:0)

MW