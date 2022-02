Stripfing holt zum Transferabschluss Quartett!

Details Dienstag, 08. Februar 2022 11:52

Der SV Stripfing legte kurz vor Transferschluss puncto Neuzugängen noch einmal ordentlich nach, verpflichtete gleich vier neue Spieler, darunter auch zwei mit Bundesliga-Erfahrung. Petar Gluhakovic und Christian Gartner, sowie Aleksa Markovic und Nikola Gataric verstärken ab sofort die Elf von Trainer Hans Kleer.

Spektakuläre Transfers

Dass die Niederösterreicher mit dem großen Ziel "Meistertitel und Aufstieg" ins Frühjahr starten, sieht man auch am letzten Tag der Übertrittszeit. Gleich vier neue Spieler holte der Tabellenführer der Regionalliga Ost.

Auenverteidiger Petar Gluhakovic (25), einst elf Bundesliga und 13 Zweitligaspiele für die Wiener Austria, deren Amateure und St. Pölten, stand erst seit November beim rumänischen Erstligisten FC Dinamo unter Vertrag, dort wurde sein Vertrag allerdings kurzfristig aufgelöst. "Ich freue mich sehr über diesen Schritt zum SV Stripfing. Mein Berater und ich hatten ein sehr überzeugendes Gespräch mit Trainer und Sportdirektor Hans Kleer, in dem er uns vom Ziel des Vereins überzeugt hat. Ich freue mich über diese Challenge und bin fest überzeugt, der Mannschaft beim Ziel "2.Liga" helfen zu können", so Gluhakovic in einer ersten Stellungnahme.

Christian Gartner, früher ua. beim SV Mattersburg jüngster Torschütze, wechselt Alemania Aachen in die dritthöchste Liga Österreichs. In der österreichischen Bundesliga spielte er 35 Mal (drei Treffer), in der deutschen zweiten Liga 58 Mal (ebenfalls drei Tore).

Weiters verstärken auch noch Nikola Gataric (29) vom SKF Sered in der Slowakei sowie Aleksa Markovic aus Slowenien von NK Dekani den Ligaprimus.

MW