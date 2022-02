Traiskirchen holt Standardspezialisten!

Details Dienstag, 08. Februar 2022 12:05

Der FCM Profibox Traiskirchen verzeichnet am letzten Tag der Übertrittsfrist einen weiteren Neuzugang. Nach Semir Selimovic und Sasa Varag, kommt mit Ivan Ljubicic ein weiterer Mann für die Offensive. Als Spielgestalter und Spezialist für Standards soll er das Spiel des Tabellenführers an sich reißen.

48 Erstliga-Spiele in Kroatien

Der 30-Jährige hat bereits jede Menge Erfahrung in seinem Heimatland sammeln können. 48 Erstliga-Spiele und 57 Zweitliga-Spiele bestritt er bisher in Kroatien. Zudem kommen 25 Spiele in der Regionalliga Mitte für Stadt-Paura und Union Vöcklamarkt.

Der Entrup-Ersatz beim FCM heißt Sasa Varag. Der 28-jährige Stürmer mit serbischer und belgischer Staatsbürgerschaft spielte zuletzt für Radomje, den Letzten der slowenischen Top-Liga, erzielte im Herbst in 19 Partien drei Tore.

MW