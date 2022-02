Bruck mit Kantersieg!

Details Donnerstag, 24. Februar 2022 15:18

ASK-BSC Bruck/Leitha war zuletzt in Torlaune. Ein Testspiel-Kantersieg war dafür ein eindeutiger Beweis. Das kommt auch für Trainer Mario Santner überraschend, nachdem man sich zuletzt in der täglichen Trainingsarbeit hauptsächlich auf die Defensive, danach aber auch auf die Offensive konzentriert hatte.

Kantersiege in einem Testmatch können schon einmal vorkommen. Überhaupt wenn eine Mannschaft gegen einen unterklassigen Verein antritt. Doch wenn ein Ostligist einen Wiener Stadtligisten zerlegt, dann hat das schon einen besonderen Stellenwert. Bruck zermalmte Wienerberg auswärts mit 10:2. Zur Pause lag die Elf von Coach Mario Santner sogar schon mit 9:1 vorne. „Da haben wir die komplette Mannschaft durchgetauscht, sonst wäre es womöglich noch viel höher ausgegangen“, so der Cheftrainer, den dieses Ergebnis etwas unheimlich war. „Es ist uns alles aufgegangen. Die ersten drei Angriffe waren gleich drei Tore.“ Einmal mehr scheint das Training Früchte zu tragen, denn die vergangene Woche stand ganz im Zeichen der Offensive. „Wir haben uns den Spielaufbau vorgenommen, nachdem wir die letzten Wochen das Hauptaugenmerk auf die Defensive gelegt haben,“ so Santner. Dass es aber gleich wie am Schnürchen lief, sei nicht zu erwarten gewesen. „Wir haben uns auch in einen Lauf gespielt.“

Gegnerische Standards als Problem

Santner und Co. wollen den 10:2-Sieg jedenfalls nicht überbewerten. „Der Gegner war ein Stadtligist und gegen einen solchen musst du erst einmal zehn Tore machen. Aber er war an diesem Tag nicht das Gelbe vom Ei.“ In puncto Offensive hat aber Einiges sehr gut funktioniert, so der Brucker Feldherr. „Hinten sind wir dafür noch anfällig bei Standardsituationen. Da haben wir wieder einen Gegentreffer bekommen“, wird Santer in diesem Bereich den Trainingshebel ansetzen. Diese Woche geht es ansonsten weiter mit dem „Fokus auf Abschlüsse und Offensive“, wie der Coach verriet. Am Freitag kommt es schließlich zur Generalprobe. Ab 18:30 Uhr geht es im Parkstadion gegen den starken Burgenlandligisten Ritzing zur Sache. „Da werden wir dann nicht mehr so viel durchtauschen“, möchte Santner wohl schon seine Wunschelf zum Einsatz bringen. Immer noch außer Gefecht sind Tomas Bockay und Rene Herbst. Auch der Einsatz von Dario Kopic ist verletzungsbedingt fraglich. MW