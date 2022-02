WNSC-Trainer Ristic im Interview!

Details Samstag, 26. Februar 2022 14:06

Der 1. MAV Wiener Neustädter SC hat im Frühjahr einiges vor, das hat das Transferfenster in der Winterpause gezeigt. Etliche Neuzugänge, beinahe die gesamte Mannschaft umgekrempelt - so soll der Ligaverbleib geschafft werden. Im vereinsinternen Interview hat Neo-Coach Zeljko Ristic über die Ziele im Frühjahr gesprochen.

Herr Ristic, wie fühlen Sie sich hier in Wiener Neustadt?

Ich fühle mich sehr wohl, das Präsidium um Dr. Hani Habib und der Vorstand haben mir sehr viel ermöglicht. Der Umbruch wurde vollzogen und wir haben in der Transferzeit sehr gut zusammengearbeitet. So eine Transferzeit hatte ich noch nie, war aber notwendig. Also mit heutigem Stand bin ich sehr sehr zufrieden und fühle mich wohl. Diese Dynamik konnte man vor der Transferzeit ja nicht voraussehen.

War die Entscheidung nach Wiener Neustadt zu gehen sehr schwierig?

Wiener Neustadt hat Tradition – großer Name. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Sportdirektor Heinz Griesmayer vor dem Bruck Spiel, dann mit Vorstand Rainer Sprenger. Die Südosttangente täglich – ich lebe im 22. Bezirk – ist zwar nicht ohne, aber die Aufgabe macht Spaß. Beim Hearing wurde mir ein Budget genannt. Mit diesem Budget konnte ich gemeinsam mit der sportlichen Leitung und dem Vorstand Spieler holen.

Aber ging man dann nicht etwas über das Budget?

Ja wir sind schon darüber – bis zu den letzten 2 Transfers – ich habe den Istzustand der Mannschaft gesehen und um 2 Verstärkungen gebeten, um Breite in die Mannschaft zu bekommen. Man denke an Verletzungen, Sperren, Coronaausfälle aber auch an die Kader von Vienna und Stripfing mit 26 Mann. Für mich waren die zwei Transfers noch sehr wichtig.

Sie kannten die beiden Spieler?

Nicht wirklich. Der David Kos kam aus Kroatien, absolvierte ein Probetraining und hat mir gut gefallen. Den Linhart hatte ich schon aus meiner Zeit bei Traiskirchen gekannt. Ein junger Spieler der mehrere Positionen spielen kann. Wir haben auch auf das Menschliche geschaut, als Beipiel: in der Kabine herscht wieder gute Stimmung – man hat wieder eine homogene Einheit. Man darf auch nicht vergessen: Drassburg hat auch 12 Spieler geholt, Mauerwerk 18, Stripfing als erster 8.

Aber man sieht sehr postiv in die Zukunft. Die Vorbereitung lief gut?

Wir starteten sehr gut mit 2 starken Gegnern, die das Spiel machten und wo wir regieren mussten. Bei den letzten beiden Spiel mussten wir agieren, da hatten wir ein paar Probleme – das letzte Spiel gegen Stadlau 2 0 hinten, Elfer verschossen, daneben geschossen. Dann jedoch aufgeholt. Es war gut auch einmal hinten zu liegen und dann wieder ranzukommen. Mental sehr wichtig. Der Biermayer hat richtig gejubelt beim 2.2. Also man sieht die Mannschaft ist motiviert.

Wie weit ist die Mannschaft? Wie ist das Gefüge?

Man kann immer was ausbessern, die Burschen ziehen gut mit. Wir haben einiges ausprobiert, und bin guten Mutes, dass das alles funktioniert.

Der Spielstiel, eher nach vore oder doch eher defensiver?

Ich war faszinert von Salzburg gegen Bayern im Defensivbereich. Ein Lehrbeispiel. Wir werden Gegenpressing spielen, in welchen Feldabschnitten, das ergibt sich aus der Sitation, ob weiter hinten oder weiter vorne. Wir werden sehen wie sich die Mannschaft fühlt. Stehe aber zu Powerfußball. Klopp sagt einen richtigen Satz: wenn wir den Ball haben, möchte ich Heavy Metal spielen. Der Satz gefällt mir extrem gut. Ich liebe Thempo in jeder Richtung.

Wie bewerten sie jeden Spieler, gibt es da einen Maßstab?

Du kannst nur positionsspezifisch beurteilen. Z.B Tormann muß mit Fuß spielen können aber auch Bälle halten. Was will ich von einem Außenverteidiger was von einem Stürmer.

Was ist Ihr Ziel?

Sicher der Klassenerhalt. Wir werden 18-21 Punkte brauchen in 13 Spielen. 21 Punkte wird nicht einfach aber machbar.

Durchlässigkeit aus der zweiten Mannschaft. Ist das Thema?

Auch dort gab es viele Änderungen. Ich bin noch nicht lange genug da, um hier genug Erfahrung gesammelt zu haben. Toni Reisner hat auch einige routinierte Spieler geholt. Müssen auch die Klassenzugehörigkeit bewahren. Man wird sehen.

Erstes Spiel Sportklub eine hohe Hürde?

Wie haben eine schwierige Auslosung, jetzt Sportklub, dann Wiener Viktoria, dann Stripfing auswärts dann top 4 dann ein 6 Punkte Spiel gegen Draßburg, dann Traiskirchen auswärts eine Topmannschaft dann Mauerwerk… aber wir schauen von Spiel zu Spiel und ich bin überzeugt, dass wir auch beim Sporklub was holen können.

Danke für das Gespräch.

Quelle: Homepage 1. MAV Wiener Neustädter SC

MW