Gipfeltreffen auf der Hohen Warte!

Platz 1 gegen Platz 2, Wien gegen Niederösterreich oder anders ausgedrückt: Vienna gegen Stripfing! In der Regionalliga Ost erwartet die Fans heute der absolute Aufstiegsschlager. Der First Vienna FC 1894 empfängt vor eigenem Publikum den SV Stripfing. Die punktegleichen Teams haben im Winter neben dem 1. MAV Wiener Neustädter SC das Transfermarktgeschehen dominiert, klar mit dem Ziel Meistertitel und Aufstieg in die ADMIRAL 2. Liga vor Augen. Auch wenn noch einige Runden zu spielen sind, kann das heutige Ergebnis bereits richtungsweisend sein.

Direktes Duell möglicherweise entscheidend

Sollten beide Teams am Ende der Saison punktegleich in der Tabelle liegen, zählt nämlich das direkte Duell. Dieses geht vor dem Rückspiel aktuell aufgrund des 3:3 letzten Herbst an die Vienna. Stripfing musste die Tabellenführung zuletzt aufgrund eines 1:1 gegen Neusiedl abgeben, die Vienna nutzte diesen "Umfaller" mit einem 2:0-Sieg bei der Wiener Viktoria.

Große Vorfreude

Auf beiden Seiten herrscht vor dem Spitzenspiel große Vorfreude. Die Vienna will den Schwung vom Auswärtssieg bei der Wiener Viktoria mitnehmen und wieder ein ähnlich starkes Spiel zeigen. Stripfing geht trotz des Remis unbeirrt in die schwere Aufgabe auf der Hohen Warte. Für Trainer Hans Kleer ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte - 2017 wurde er mit 15 Punkten Vorsprung Meister, lediglich finanzielle Schwierigkeiten verhinderten damals den Aufstieg.

Bei den Hausherren geht man von 3.000 - 4.000 Zuschauern aus, was für Regionalliga-Verhältnisse sehr beachtlich wäre.

Für alle die nicht Live dabei sein können gibt es gute Nachrichten. Das Spiel wird ab 16:55 auf ORF Sport+ übertragen.

